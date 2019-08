“Ya podéis venir a por mí”: La nueva Mulan muestra su apoyo a la represión en Hong Kong y provoca un boicot contra el filme

A falta de siete meses para su estreno, la esperada adaptación en imagen real de Mulan ya es el principal quebradero de cabeza para Disney. Miles de usuarios han tomado las redes para pedir el boicot contra el remake del clásico de animación como protesta a las polémicas declaraciones de su protagonista. A través del hashtag #BoycottMulan, los internautas reaccionaron a la publicación de la actriz Liu Yifei (también conocida como Crystal Liu) en su cuenta de la conocida red social china Weibo, en la que acumula más de 66 millones de seguidores. Yifei compartió una imagen del periódico oficial del Partido Comunista de China en la que se podían leer “Yo apoyo a la policía de Hong Kong, ya podéis venir a por mí” en chino, y la sentencia “Qué vergüenza para Hong Kong” en inglés. A pesar de que Twitter y otras redes sociales están censuradas en el gigante asiático, las palabras de la próxima Mulan no tardaron en generar una gran indignación en Internet y #BoycottMulan se convirtió en Trending Topic. Disney todavía no ha emitido ningún comunicado al respecto de la polémica que rodea a la considerada como una de las películas con mayor presupuesto de la historia de la multinacional del entretenimiento, con un coste aproximado de 270 millones de euros.

Desde el pasado mes de junio miles de ciudadanos prodemocracia han salido a las calles de Hong Kong para manifestar contra las políticas gubernamentales, siendo reprimidos con brutalidad por las fuerzas de seguridad. Los comentarios de Yifei, que dará vida el próximo mes de marzo a la princesa Disney en una de las películas más esperadas de 2020, han sido condenados y censurados por cientos de tuiteros que se cuestionan si una intérprete con este ideario es la más adecuada para dar vida a un personaje icónico por su rebeldía ante el sistema. “Mientras que Mulan lucha por los indefensos, Liu Yifei apoya la brutalidad en Hong Kong”, escribe uno. “La ironía es que la Mulan original estaría en la primera línea de cualquier guerra luchando por la democracia y la libertad de expresión #BoycottMulan”, dice otra. El tuitero Sean Norton, uno de los primeros en denunciar las palabras de la actriz afirma que “debe ser bonito para Yifei ser una ciudadana americana naturalizada y mientras tanto atacar a la gente que lucha por la democracia”, en una publicación que ya suma 20.000 ‘Me gusta’. El Instagram de la actriz también se ha convertido en un campo de batalla entre los que apoyan y los que censuran su polémica publicación.

Disney’s Mulan actress, Liu Yifei, supports police brutality and oppression in Hong Kong.

Liu is a naturalized American citizen. it must be nice. meanwhile she pisses on people fighting for democracy.

retweet please. HK doesn’t get enough support. #BoycottMulan @Disney pic.twitter.com/FpECIdutH2

— sean norton 🌹 (@sdnorton) August 15, 2019