17 muertes inesperadas que conmocionaron al mundo de la moda

Ruslana Korshunova, modelo (1987 - 2008) Desfiló para grandes firmas como Marc Jacobs o Donna Karan y se convirtió en tiempo récord en uno de los rostros más buscados tras protagonizar un anuncio de perfumes de Nina Ricci. El 28 de junio de 2008, tres días antes de cumplir 21 años, la 'sirena rusa' se precepitó al vacío desde el noveno piso de su apartamento en Nueva York. Tiempo antes del fatídico día había publicado extraños mensajes de socorro en sus redes sociales: “Soy una puta. Soy una bruja. No me importa lo que digas... Sé que mis anteriores relaciones no funcionaron porque soy impredecible”. El desamor, el estrés y la supuesta pertenencia al grupo de culto moscovita Rosa del Mundo se barajaron como posibles causas de su suicidio. Algunos diarios incluso relacionaron su muerte con la mafia rusa y una red de prostitución. Solo un año después de su fatídico desenlace, su amiga Anastasia Drozdova –también modelo– falleció en las mismas circunstancias.