Unidas por Massimo Dutti: el mensaje que esconden los abrigos de Kate Middleton y Meghan Markle

Cuando Kate Middleton y Maghen Markle están más separadas que nunca, ha sido la firma española Massimo Dutti la que las ha unido. Las dos eligieron un abrigo de la marca más formal de Inditex el mismo día. Pero más allá de compartir gusto por la enseña gallega, poco más tienen que ver sus elecciones.

Mientras que Kate Middleton aparecía con un abrigo estructurado de doble botonadura, extralargo y de color camel, Markle elegía un modelo azul marino mucho más juvenil que llevaba ligeramente abierto en la zona del cuello mostrando una camisa debajo. La duquesa de Cambridge apostaba por un look muy en su línea, en el que todo parecía milimétricamente colocado: medalla de oro brillando sobre un jersey de cuello alto, botas negras de tacón de aguja y sus clásicas ondas recién peinadas. Un estilo muy formal reforzado por el color de su abrigo (camel), pero sobre todo por su patrón, de una sobriedad tal que podría compararse con el de un abrigo militar. En las antípodas, geográficas y semióticas, la duquesa de Sussex se decantó por una opción mucho más casual: un abrigo anudado en la cintura, casi como una bata de estar por casa, y totalmente arremangado (este detalle puede interpretarse como un gesto de propensión al trabajo, puesto que arremangarse es una costumbre típica de quienes desarrollan tareas con las manos). Aunque las imágenes no permiten ver su look completo, terminó recogiéndose el pelo en un recogido muy natural y deshecho. No hay duda de que los mensajes que ambas han mandado al mundo con sus respectivos abrigos de Massimo Dutti no tienen nada en común más allá de la marca.

Mientras que el de Middleton, que estaba rebajado de 249 a 169 euros, está agotado en la web de la firma, el de Meghan, de nueva colección y confeccionado en lana, cuesta 249 y aún está disponible en todas las tallas.

Casualidades de la vida, otra royal eligió la misma marca el mismo día. La reina Letizia apareció en Fitur con un vestido midi de lunares de colores que ya se había puesto anteriormente. Fiel a su marca de zapatos fetiche, Magrit, la reina lo combinó con unos discretos salones de la firma.

El posicionamiento de Massimo Dutti fuera de nuestras fronteras es más elevado por lo que no es de extrañar que sus prendas atemporales llamen la atención de la realeza. De hecho, no es la primera vez que se cuela en los armarios de estas tres royals. Doña Letizia ha lucido sus prendas y complementos en infinitas ocasiones y en la corona británica cada vez cuenta con más adeptas. Markle, días antes de anunciar que abandonaba la familia real, revolucionó Internet con una falda marrón satinada de la marca española que no tardó en quedarse sin existencias en la tienda online de Reino Unido. ¿Quién será la siguiente?