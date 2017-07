El inesperado ‘boom’ de las mochilas ‘Made in Barcelona’

Mini Machu Picchu backpack in the Small Lagoon 📍Phillipines. #itsmorefuninthephilippines #fahrenheit #leatherbag #leathergoods #design #travelphotography #phillipines #aroundtheworld #backpack #madeinspain #barcelona

A post shared by FAHRENHEIT (@fahrenheit_bcn) on May 17, 2017 at 12:19am PDT