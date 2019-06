Los Javis: “Si quieres hacer ropa responsable no puedes vender camisetas a tres euros”

Están a punto de estrenar la tercera temporada de su exitosa Paquita Salas (el 28 de junio en Netflix), preparan una serie sobre La Veneno (“buscaremos por toda España un casting de mujeres transexuales”, adelantan), tienen productora propia (Suma Latina) y aún sacan hueco para capitanear su propia firma de ropa: As if clothing. Además de ser la pareja más exitosa de su generación, los Javis también son la más prolífica. La moda es uno de los pocos terrenos que les quedaban por explorar, y no han dudado en probar suerte acompañados por su amiga Amanda Portillo, artista e ilustradora que lleva tiempo haciéndoles prendas para asistir a distintos eventos. “Ella estaba pensando en hacer su propia marca de ropa y a nosotros también nos apetecía, así que decidimos crear algo los tres. Para ponernos la ropa de los demás nos ponemos la nuestra”, afirma a S Moda Javier Calvo, mitad creativa de los Javis.

La primera colección de As if Clothing, que abrió su tienda online el pasado 15 de marzo aunque es ahora cuando están trabajando en aumentar la visibilidad del proyecto, incluye prendas con las frases más icónicas de sus ficciones. Un conjunto de camisa y pantalón reza “Lo hacemos y ya vemos” (La Llamada), en una camiseta puede leerse “No estoy loca, estoy hasta el coño” y en otra está estampada la impagable “Busco a la actriz 360” (Paquita Salas). “Intentamos que todo nuestro universo se plasme en la ropa y sabíamos que la gente iba a recibir muy bien las prendas con ese tipo de frases. La chupa de La Llamada, por ejemplo, está basada en la que Amanda nos hizo para ir a un programa de televisión y al final se ha incorporado a la colección”, cuentan. También abundan las piezas de colores primarios y las camisas estampadas al más puro estilo Versace en los 90, una referencia que admiten entre sus inspiraciones. “En general todo es muy colorido y noventero. Es la ropa que a nosotros nos gustaría llevar”.

El nombre de la marca también alude directamente a los 90, década que los vio crecer. “As if es una expresión que se utilizaba mucho en la comunidad LGTB+ en aquellos años. Se dice también un montón de veces en la película de Clueless (Fuera de Onda en castellano) y nos hacía gracia bautizar con ella a nuestra firma”, explican. En su ADN también está la eliminación de temporadas y géneros. Todas sus prendas son unisex (de hecho, en la web posan indistintamente modelos masculinos y femeninos con cada una de ellas) porque “a Amanda le gusta ponerse mi camiseta y a mí sus pantalones, por ejemplo. Queríamos hacer ropa que se pudiera poner cualquiera”, detalla Calvo.

Y que esté hecha con conciencia. Rechazan la producción masiva y todos sus productos están elaborados en talleres de España y Portugal, algo que encarece un poco los precios y ha despertado algunas críticas entre sus seguidores (lo más barato de la colección son unos calcetines que cuestan 12 euros y lo más caro una chupa, que alcanza los 200). “Si tenemos en cuenta que es ropa diseñada por una artista y producida de forma sostenible por gente que cobra lo que tiene que cobrar y trabaja lo que tiene que trabajar, creo que no es cara. Pero está claro que no podemos competir con los precios de Zara o de H&M. Estamos acostumbrados a comprarnos una camiseta por tres euros, pero cuando quieres hacer una marca de ropa responsable te das cuenta de que es imposible”, apunta Javier Calvo.

Lejos de dárselas de grandes diseñadores como muchos famosos con firma propia, según reconocen, su aportación a la etiqueta se acerca más al punto de vista del consumidor. Ellos trasladan a Amanda Portillo y Carola Etchart, responsable de la firma Etxart & Panno y parte del equipo de As if clothing, qué tipo de ropa les gustaría ponerse y ellas obran el milagro. ¿Sus objetivos a corto plazo? “Que la marca llegue a la gente y crezca hasta que algún día podamos abrir una tienda física, pero de momento es un sueño lejano. Mientras tanto haremos alguna pop up y eventos”, adelantan.

Para lograr que sus fans quieran hacerse con sus diseños, nada mejor que lucirlos. Ellos mismos posan en las imágenes de la campaña y pasean sus prendas en eventos, programas y redes sociales. “Nos encantaría que las vistan nuestros amigos y gente a la que admiramos como Macarena [García, actriz hermana de Javier Ambrossi], Aitana o Amaia. A nivel internacional ojalá pudiera llegar a iconos del pop como Miley Cyrus. No sé cuál es su horóscopo, pero estoy por averiguarlo y mandarle una camiseta”, reconoce Calvo entre risas. “¿Os gustaría ver vuestros diseños en una hipotética tercera edición de Operación Triunfo? “Nos encantaría. Si hubiéramos hecho la marca de ropa antes los hubiera llevado yo mismo”, añade el actor y director riendo de nuevo. Aunque todavía no adelantan si veremos prendas con el rostro de La Veneno en próximas colecciones, anticipan que As if estará presente en la tercera entrega de Paquita Salas. Quizá deberían cambiar su mantra a: “Lo hacemos y lo vestimos”.