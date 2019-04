Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam. “Es tan difícil aceptar que se ha ido. Todavía hablo de él como si estuviera. No me hago a la idea. No tiene sentido… Un día, en unos premios MTV, me contó con el corazón en la mano lo mucho que respetaba lo que yo hacía. Sonaba la canción Tears in Heaven y la bailamos lento. Recuerdo despertar a la mañana siguiente y recordar lo bien que me sentí y pensar ‘joder, tío, si no hubiéramos tenido tanto miedo el uno del otro…’ Porque habíamos pasado por la misma mierda. Si hubieras hablado, tal vez podríamos habernos ayudado”. Melody Maker, 1994.