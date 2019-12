Mientras la industria del porno se reinventa en sectores alternativos dando paso cada vez más a un cine adulto con forma y contenido más éticos e inclusivos que rechaza los estereotipos machistas, el mainstream sigue su curso. Pornhub, que se define como la “principal plataforma web de contenido pornográfico a nivel mundial”, ha batido en 2019 su propio récord con 42.000 millones de visitas. A través de estas ha extraído los datos para su informe anual, con el que revela las fantasías sexuales a las que los usuarios recurren en su intimidad en busca de placer. Los resultados de España perfilan a un consumidor medio principalmente masculino (68% de hombres frente a un 32% de mujeres) con una media de 41 años y entre cuyos intereses principales ha ganado terreno la figura de la mujer madura.

Las palabras ‘maduras’ y ‘MILF’ se repiten en sus rankings –compartiendo la cima con otras habituales como ‘lesbianas‘– . La primera es la categoría más visitada y ocupa también el cuarto lugar entre las palabras más buscadas en la web. La segunda, un acrónimo del inglés Mother I’d Like to Fuck que recoge el estereotipo sexista de mujer que ‘a pesar de’ haber sido madre o tener más edad resulta atractiva, ha sido el segundo término en búsquedas y cuarto dentro de categorías más vistas. Las MILF’s están, desde que Pornhub recoge datos sobe las búsquedas, en sus primeros cinco puestos de forma infalible.

Mujeres maduras en el porno vs en la vida real

A la hora de personificar estos deseos, el mandato en la industria es claro: actrices jóvenes interpretando a mujeres maduras o mujeres algo más maduras (entre los 30 y 40) de aspecto igualmente juvenil y exuberante. El precedente lo marcó en el imaginario generacional American Pie en 1999 con la Madre de Stifler (Jennifer Coolidge), popularizando además el término MILF. La representación de una mujer que, como recoge este artículo de New York Magazine firmado por Em & Lo, marca «un estándar superficial para que las mujeres intenten, y fracasen, al cumplir con el paso final y agotador para las madres alfa que intentan ‘tenerlo todo». Primero, «la presión de estar atractivas durante el embarazo”, después, «la carrera de ponerse en forma a toda cosa [tras dar a luz]» y luego, «ese asuntito de resucitar la líbido entre el cubo de pañales».

“Solo tiene 35 años y Tanya Tate ya se ha hecho con el género, ganando 10 premios MILF of The Year en sus seis cortos años de carrera en el cine adulto”, escribe Jeremy Glass en una entrevista con la actriz porno en Thrillist, en la que la propia intérprete reconoce la ironía de estar interpretando a la madre de actores de entre 18 y 25 que difícilmente podrían ser sus hijos. «A través de la publicidad, la televisión, el cine y, por supuesto, la pornografía, se nos ha enviado el mensaje de que los cuerpos más mayores no son sexis o deseables, que solo lo son los cuerpos más jóvenes», reflexiona Erika Lust. «En la industria del porno estos cuerpos más maduros no están. ¡Las actrices interpretan a una MILF con 20 años!».

«Cuando se ruedan todas estas escenas lo que está ocurriendo no es precisamente que se esté rompiendo con la infrarrepresentación de la edad, es lo contrario: se está explotando. Y son películas que evidentemente no muestran una verdadera representación del sexo a mayor edad«, señala Erika Lust, directora de cine porno ético y creadora de la plataforma de cine adulto X Confessions. La directora rodó a principios de año Soulsex with John & Annie, una cinta erótica en la que los protagonistas son una pareja heterosexual pasados los 60 con una actitud “radicalmente distinta” de lo que se ve en internet.

«Me parece una teatralización bastante chapucera de lo que intentan representar. Este tipo de escenas podrían dar para mucho más. Se preocupan poco por cambiar de actrices y hacer la escena más creíble”, lamenta Elena Requena. La demanda de este tipo de contenidos no solo es alta en el mundo del porno y a nivel fantasía, sino que se traduce en muchos casos también por un deseo real de tener estos encuentros, con páginas webs creadas ex profeso para facilitarlos. Aunque como señala la sexóloga, “sigue siendo un tema bastante oculto. No tanto así cuando la diferencia de edad es al contrario -ellos mayores que ellas-”. Romper ese tabú de la mujer que tiene relaciones sexuales con un hombre más joven y hacerlo desde una representación más amplia y diversa parece el paso siguiente: “Esta demanda existe y sería un error mirar para otro lado”, concluye Requena.

Entre el fetiche y el tabú

«En nuestra sociedad, en cuanto te quedas embarazada, eres madre o te haces mayor, ya no se te ‘permite’ tener una vida erótica”, cuenta a S Moda Lust. “Cuando la gente te empieza a ver como madre se vuelve más complejo para ellos verte como un ser sexual, a no ser que sea a modo de fetiche o tabú”.

Para Elena Requena, sexóloga y médica de familia, esta fascinación de los hombres por las mujeres mayores que ellos, o directamente madres, “se puede justificar desde muchos puntos de vista». Por un lado, como apunta también Lust, «puede venir de la atracción por lo prohibido, lo oculto, lo inapropiado». Por otro, el deseo «puede responder a la necesidad de los hombres de posicionarse como no cuidadores, vulnerables y algo sumisos», en las antípodas del rol estereotípico masculino que ha perpetuado el porno.

Otra perspectiva que indica la sexóloga siguiendo esta línea es «la de sentirse asaltado, ingenuo y deseable desde el desconocimiento». Esto estaría relacionado con la obsesión por otra figura de la misma familia recurrente en el porno: las cougars (panteras), mujeres maduras que toman la iniciativa sobre un chico considerablemente más joven. Según señala a S Moda Corey Price, vicepresidente de Pornhub, ‘mature cougars‘ es la búsqueda completa más habitual de entre las que incluyen la palabra ‘madura’.

En un hilo abierto del foro Reddit en el que los usuarios responden a la pregunta ‘hombres de Reddit a los que os gustan las MILF: ¿Por qué?’, las respuestas –entre las que abundan los comentarios sexistas y misóginos– refuerzan algunas de estas teorías. «Experiencia y savoir-faire«, escribe un usuario. “Muchas personas desarrollan defectos físicos a medida que envejecen y experimentan cambios como el parto. Es agradable ver a alguien que se ha mantenido físicamente atractivo después de esto”, escribe lamentablemente otro, que añade: «también es semi-tabú para los hombres jóvenes, lo que siempre hace que las cosas sean más emocionantes”.

Pero como explica Elena Requena, apuntar a un origen universal resulta complejo: «Todos los puntos de vista serán estimulantes dependiendo del filtro de cada persona, que es único».