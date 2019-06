Racista, homófobo y presunto acosador: la deriva ‘ultra’ del mítico Hércules televisivo

Le conocimos a mediados de los noventa, cuando amenizaba nuestras meriendas luchando contra seres mitológicos como centauros, hidras o cíclopes. Su Hércules, el de “los viajes legendarios”, se convirtió en un icono televisivo que olvidamos tan pronto como terminó el siglo XX y nos echamos en brazo de otros héroes, procedentes estos de las páginas de los tebeos y que lucían un músculo presupuestario más poderoso que el del hijo de Zeus. El intérprete, Kevin Sorbo, ha vagado desde entonces entre convenciones frikis en las que poder vender a 10 euros el selfie y las profundidades menos glamurosas de la industria cinematográfica. Sin poder aspirar de nuevo a una posición como la lograda hace una década, el actor ha decidido mantenerse en la picota de la actualidad gracias a su beligerancia ultra en Twitter. Teniendo en cuenta el historial de comentarios homófobos, machistas y racistas de este férreo defensor de Donald Trump (“Jesucristo votaría por él”), intuimos que una inusitada tolerancia al ridículo es lo único hercúleo que queda en el actual semidiós de la extrema derecha.

El intérprete ha vuelto a los titulares este mes de junio por las acusaciones de acoso sexual recibidas por parte de una compañera de reparto. Con motivo de la reciente marcha de la secretaria de prensa del gobierno de Trump, Sarah Huckabee Sanders, el actor de 60 años publicó un tuit criticando al movimiento feminista por “defender los derechos de las mujeres solo si estas son progresistas”. La actriz y directora Haley Webb, que en 2015 coprotagonizó con Sorbo la película Single in South Beach, le contestó desvelando el supuesto acoso que sufrió por su parte durante el rodaje del filme. “No creo que la persona que repetidamente intentó presionar a su coprotagonista, tres décadas más joven que él, para dormir juntos, que la avergonzó públicamente en el plató cuando ella se negó a hacerlo y que insistía al director para que añadiera escenas innecesarias de sexo entre nosotros debiera ir dando lecciones sobre feminismo”.

I don't think the person who repeatedly tried to pressure his 3 decades younger co-star into sleeping with him, publicly shame her on set when she refused to and insist the director add unnecessary sex scenes between us should be flapping his gums about feminism. https://t.co/7kfb8sZvD2

— Haley Webb (@thehaleywebb) June 20, 2019