Katelyn Ohashi y el perfecto 10 en gimnasia que hipnotiza a Internet

No es la primera vez que Katelyn Ohashi obtiene un 10 redondo y absoluto en sus ejercicios de gimnasia artística desde el equipo de la Universidad de UCLA, pero el que llevó a cabo este fin de semana en el Collegiate Challenge (en el que participaban los veteranos de UCLA y antiguos aspirantes a los Juegos Olímpicos) alcanzó un nuevo nivel: se convirtió en viral.

No solo el público que la observaba desde la grada se volvió loco con su carisma y una genial selección musical y de movimientos inspirada en Michael Jackson, sino que -tecnología mediante-, las redes no tardaron en alucinar con el vídeo de la actuación y compartirlo sin cesar hasta conseguir que sea lo único de lo que se habla este lunes. Su vídeo ya suma más de 68.000 retuits y casi 300.000 likes gracias a sus increíbles piruetas, sus saltos perfectos y un ‘buen rollo’ que la gimnasta supo transmitir al público y ha conquistado también a Internet.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA

— UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019