Este es el libro de Vargas Llosa que lee Kaia Gerber entre desfile y desfile

Kaia Geber está siendo una de las grandes protagonistas de la semana de la alta costura que se está celebrando en París. No solo porque haya desfilado para Chanel o fuera la encargada de cerrar el desfile de Givenchy ataviada con un espectacular y grandilocuente vestido de novia, también porque la hija de la mítica top de los 90 Cindy Crawford se ha convertido en un icono de estilo perseguido por los paparazzis más allá de las pasarelas. En sus últimas apariciones, sin embargo, no ha llamado la atención el bolso de más de mil euros de Off White ni su abrigo negro confeccionado a medida. El «accesorio más inteligente de la semana de la moda», como lo ha bautizado la edición estadounidense de Vogue, es el libro que la modelo porta en sus manos entre desfile y desfile: Travesuras de la niña mala (The Bad Girl, en inglés), de Mario Vargas Llosa.

Supermodel Kaia Gerber displays her sense of style in 90’s style denim flares at Paris fashion week https://t.co/3gGVBmb98H pic.twitter.com/3VdlrQhA5p — readsector (@readsector) January 21, 2020

La novela, publicada por el Premio Nobel de Literatura y Príncipe de Asturias de las Letras a los 70 años (2006), aborda el reencuentro –y los desencuentros– entre un joven peruano que por fin logra vivir en París y su amor de la adolescencia, una joven inquieta e inconformista con la que mantiene una tormentosa relación durante cuatro décadas. Vargas Llosa mezcla la realidad («recuerdos de memoria», dijo el escritor) y la ficción para hacer un retrato sobre la complejidad del amor que contó con el beneplácito de la crítica. La modelo, de 18 años, justo ha elegido esta lectura tras romper su relación con el humorista neoyorquino Pete Davidson, nuevo rompecorazones de Hollywod.

Más allá de Gerber, es bastante común ver a las modelos aprovechar el tiempo muerto entre desfiles para estudiar apuntes, actualizar sus redes sociales o leer. En los últimos tiempos, las tops del momento se han convertido en auténticas prescriptoras literarias y sus millones de seguidores permanecen atentos a sus ‘recomendaciones’ derribando el estereotipo de que las modelos solo cultivan su físico. Gigi Hadid, por ejemplo, leía recientemente El extranjero de Albert Camus, y su hermana Bella, siempre más oscura, se dejó ver con un ejemplar de El visitante de Stephen King.

Otra de sus compañeras de profesión, Kendall Jenner, es la nueva gran prescriptora literaria del mundo de la moda y agota todo lo que lee. La modelo visibilizaba el pasado mes de noviembre en su cuenta de Instagram los libros que tenía pensado leer y en su mayoría se trataba de obras escritas por mujeres jóvenes (How to Cure a Ghost de Fariha Róisín, Tonight I’m Someone Else de Chelsea Hodson o El huésped y otros relatos siniestros de Amparo Dávila, entre otras muchas). La modelo, miembro del clan Kardashian, atesora 120 millones de seguidores en su perfil social y ha logrado agotar muchas de sus recomendaciones. Ocurrió, por ejemplo, cuando fue fotografiada leyendo Tonight I’m Someone Else en la cubierta de un yate frente a la costa de Miami Beach: el libro voló de las librerías en solo 24 horas y colgó el cartel de sold out en Amazon. Su afición lectora le ha valido el apodo de “santa patrona de la literatura alternativa” por parte de W Magazine. ¿Le tomará el relevo Kaia Gerber o crearán juntas un club de lectura solo para modelos?