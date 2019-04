Walder Frey (David Bradley)

Además de preparar The Feed, últimamente ha tenido tiempo para rodar la adaptación de la miniserie de la BBC de Los Miserables (con Dominic West y Olivia Colman), ha puesto voz a la serie de Netflix Trollhunters, ha aparecido en Doctor Who, After Life y The Strain (la serie de Guillermo del Toro y Chuck Hogan).