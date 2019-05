¿Merece la pena seguir suscrito a HBO tras ‘Juego de tronos’? Esto es lo que deberías tener en cuenta

Fue una de las sentencias más repetidas en Twitter este pasado 20 de mayo. Una vez abrazado o censurado el rumbo tomado por los guionistas en el último episodio de Juego de Tronos, cientos de usuarios se ponían de acuerdo sobre lo que venía después del visionado: la cancelación de su suscripción a HBO. Para la histórica cadena de televisión de pago, el éxito mayestático de la adaptación de las novelas de George R.R. Martin ha supuesto un negocio sin precedentes en la última década pero también un listón imposible de igualar en el futuro. La versión española de la plataforma de streaming, nacida en pleno fenómeno dothraki a finales de 2016, tendrá ahora ante sí el reto de retener y afianzar la clientela conseguida durante este tiempo en un entorno cada vez más saturado, con Netflix, Amazon o la inminente AppleTV+ como competencia feroz. ¿Merece la pena continuar suscrito a HBO o ha llegado el momento de imitar a Arya Stark y buscar nuevos horizontes? Antes de tomar la decisión, esto es lo que deberías tener en cuenta.

– Qué le decimos al dios de HBO? – Hola quiero cancelar la suscripción. — pierrot. (@cejotaerrre) May 20, 2019

Continúa si…

… quieres ver los grandes estrenos del verano

Puede que una vez emitidos los créditos finales del episodio El trono de hierro HBO haya quedado huérfana de su buque insignia, pero la cadena ha preparado todo un arsenal de lanzamientos de primerísimo nivel para retener a cualquier amante de las series. En junio regresarán a la plataforma dos de las ficciones más premiadas de los últimos años: la tercera temporada de El cuento de la criada y la segunda de Big little lies, con la incorporación estelar de Meryl Streep. Además, también volverán sorpresas como Succession, Legion o Pose y se estrenará la primera temporada de Euphoria, un acercamiento al género adolescente protagonizado por la estrella emergente Zendaya. Si centraste toda tu atención en teorizar sobre el futuro de Daenerys, también puedes ponerte al día con los últimos episodios de las galardonadas Killing Eve, Better Things o Barry y, en solo unos meses, llegará el esperado estreno de Watchmen con la intención de ponernos a hacer teorías de nuevo.

…sigues con tanta pasión la serie que hasta disfrutas de sus making of

HBO no solo será la única plataforma en la que poder revisar todas las muertes de tu serie preferida, sino que también alojará todos los documentales y making of sobre la misma. Por ejemplo, este próximo 26 de mayo emitirá el esperado The Last Watch, un documento que narra el día a día de la gigantesca producción durante el rodaje de la última temporada. Si eres de los que han vivido intensamente la lucha por regir los Siete Reinos, mejor que prepares un cargamento de pañuelos.

… te apetece sacarte el título de seriéfilo

Ya lo decía su inolvidable eslogan: “It’s not TV, It’s HBO”. Lo mejor de la plataforma es precisamente eso, su marca, la insignia con la que han creado algunas de las mejores ficciones de la Edad de Oro de la televisión. La competencia no puede rivalizar con un catálogo histórico sin precedentes: Oz, The wire, Los Soprano, Deadwood, Roma, A dos metros bajo tierra, Treme, Sexo en Nueva York… Si a cualquiera de las nombradas todavía no le has hincado el diente, enhorabuena, estás a punto de toparte con una obra maestra. Además, actualmente también emiten la miniserie Chernobyl, considerada por la crítica como una de las mejores de lo que llevamos de curso.

… para ti, el tiempo pasa volando

Si en lo concerniente a la ficción televisiva eres como aquellos que solo ven partidos de fútbol cuando juega España en un Mundial, te avisamos de que el invierno tardará en volver a llegar. Pero como el tiempo es relativo, quizá ya te apetezca tener preparada la plataforma en la que podrás disfrutar de la precuela de Juego de Tronos. HBO está rodando actualmente las primeras escenas de Bloodmoon (Luna de sangre), título provisional de la nueva serie protagonizada por Naomi Watts. Situada cinco mil años antes de los acontecimientos narrados en Canción de hielo y fuego, tendremos que esperar hasta bien entrado 2020 para verla en nuestras pantallas.

Cancela si…

… necesitas ver las series descargadas

La opción será implantada a corto plazo pero, al contrario que las de Netflix y Amazon, la app de HBO no permite descargar contenido para disfrutarlo en lugares sin conexión a Internet. Es decir, olvídate de hacer un viaje de avión revisitando La batalla de los bastardos. La interfaz, la navegabilidad y la fiabilidad de su servicio (puesta en jaque durante el estreno de la última temporada de Juego de Tronos) también requieren de una mejora urgente.

… el catálogo de películas es importante para ti

Uno de los puntos débiles de HBO España es su limitada selección de filmes, que palidece comparada con el vigor de Netflix y su cada vez más prestigiosa producción original liderada por los trabajos de cineastas como Martin Scorsese o Alfonso Cuarón. Hoy el servicio cuenta con los derechos de sagas como las de Harry Potter, Rocky o Shrek y originales tan estimulantes como The Tale (con Julia Dern) o Brexit (con Benedict Cumberbatch).

… lo tuyo es la ficción nacional

Aunque Amazon Prime Video ha estrenado ya producciones como la serie Pequeñas coincidencias o la antología documental Six Dreams, Netflix ha logrado consolidarse como la plataforma con mayor arraigo en nuestra industria gracias al éxito de Élite, La casa de papel, Las chicas del cable o la inminente Alta Mar. HBO también quiere entrar en este partido y tiene entre manos un potencial fenómeno de audiencia: la adaptación de la novela Patria de Fernando Aramburu. Actualmente en rodaje, su estreno está previsto para 2020.

… ya estás suscrito y satisfecho con otras plataformas

El panorama de las plataformas de streaming en nuestro país se ha desbocado en apenas un par de años. De las veteranas como Filmin a las más recientes como Sky, parece cada vez más evidente que el consumidor medio no tendrá ni el tiempo ni la solvencia económica como para poder disfrutarlas todas, por lo que volveremos a ser testigos de alianzas estratégicas como la de Netflix y Movistar. La supervivencia de una u otra solo dependerá, al final, de la calidad de su contenido y del gusto de los espectadores. ¿Qué plataforma terminará sentándose en el trono de hierro del streaming?