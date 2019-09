Jesy Nelson: retrato del cruel acoso y autodestrucción de la estrella de ‘Factor X’

En 2011 Jesy Nelson tenía 20 años y era camarera en un pub de Dagenham en el East London. También era la misma que dijo «Yo puedo ganar esto» cuando vio que se abría la convocatoria para The X Factor. Nelson entró en el concurso, se convirtió en parte de una banda femenina junto a otras tres chicas (Little Mix) y juntas explosionaron como fenómeno pop en Reino Unido. Del pub a la fama instantánea, la fantasía se hacía realidad. O no. Nadie contaba con los efectos del ciberacoso sobre una persona que nunca había lidiado con el hecho de que todo el país conociera su cara. «Deberías morirte, gorda», era solo uno de los múltiples mensajes que empezaron a llegar de forma incesante en sus redes. Se cuestionaba cruelmente su peso, su cara, su pelo, su estilo. Recibía amenazas de muerte a diario simplemente por su físico.

«Yo no era conocida como una de las cantantes de Little Mix, a mí me conocían como la gorda fea de Little Mix. Desde que empezó el programa, se convirtió en la peor experiencia de mi vida», explica la propia afectada en Jesy Nelson: Odd One Out, el documental que ella misma ha producido junto a la BBC para explicar su historia como alegato contra el ciberacoso y las consecuencias psicológicas de quienes lo padecen.

«Vimos la transformación de aquella chica divertida en una muñeca rota», lamenta en el documental Jade Thirlwall, también integrante del grupo. Nelsion perdió peso, lo único que le preocupaba para frenar ese torrente de crueldad sobre su imagen.

Nelson reapareció en el programa mucho más delgada junto a sus compañeras pensando que así la dejarían en paz. «No me importaba cómo fuese la actuación, solo quería que la gente viese que ya no era la de antes». Las críticas y burlas persistieron, su depresión empeoró. Lo vivió con solo 20 años y todo aquel acoso virtual le ha pasado una tremenda factura psicológica: no solo quebró su autoestima, ha lidiado con trastornos alimenticios durante todos estos años e intentó suicidarse. Tampoco puede ver fotos o vídeos de aquella época sin encontrarse físicamente mal. El trauma sigue presente. Su madre aparece en el film diciendo que ojalá pudieran devolverle a su hija antes de The X Factor. Su novio lamenta la falta de confianza que ella tiene sobre sí misma.

Nelson ha acudido a terapia todos estos años y sigue tocada. Se autodenomina a ella misma delante de las cámaras como «una rata fea y gorda». Sabe que las redes sociales cambiaron su vida. «Soy una persona completamente diferente, lo puedes notar en mis fotos. No puedo negar que me hago fotos y las subo para conseguir la aprobación de la gente«, apunta. El documental también es una ventana a otros testimonios de afectados por el ciberacoso y sirve como ventana de reflexión sobre el impacto real y psicológico del acoso virtual. El documental cuenta que 7 de cada 10 adolescentes han sido víctimas de ciberacoso.