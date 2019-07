Hunter Schafer, la actriz y modelo del momento que se querelló contra todo un estado

La actriz revelación televisiva de 2019 ha redefinido el significado del término precocidad. Con solo 20 años, Hunter Schafer ha tenido tiempo de desfilar para los mejores diseñadores, estudiar moda, convertirse en un icono LGTBI+ y debutar como intérprete. Tuvo tiempo, también, para denunciar al estado en el que nació. En 2017, el gobierno de Carolina del Norte estableció que las personas solo podrían utilizar los baños públicos que correspondan al género escrito en su certificado de nacimiento, y no con el que se identificaban. Además de dedicar meses a ofrecer declaración y reunirse con abogados, Schafer quiso también publicar un ensayo en la revista I-D exponiendo la discriminación potencial a la que se enfrentaba cualquier persona que hiciera de la diferencia un rasgo de su personalidad. “Las víctimas más vulnerables de la ley no son ni siquiera los hombres y mujeres trans o los individuos no binarios, es toda la gente que no encaja directamente en nuestra idea de la imagen que debe tener un hombre o una mujer, sin importar cual sea su identidad”. Tras artículos como el firmado por ella, la presión social y numerosos boicots (Netflix canceló el rodaje de una serie en ese estado), una parte sustancial de la ley acabó siendo derogada.

Hoy, Hunter Schafer sigue inspirando, pero a través de su personaje en la exitosa serie Euphoria. La estadounidense interpreta a Jules, una chica trans con atracción por los hombres maduros en el nuevo drama sobre la Generación Z de HBO. La ficción protagonizada por Zendaya Coleman se ha convertido en una de las más comentadas y controvertidas del año por su atrevido acercamiento a temas como el consumo de drogas, el acoso escolar o el sexo. En un casting que presume de caras jóvenes pero conocidas como las de Maude Apatow (Nación salvaje) o Sydney Sweeney (El cuento de la criada) además de la de Coleman, la novata Hunter Schafer acapara halagos –su actuación es calificada de “brillante” por The Guardian– y portadas de revistas como Dazed o Paper.

La intérprete, que utiliza el pronombre femenino pero prefiere el lenguaje no binario, sostiene que buena parte de la inspiración para dar vida a su primer personaje procede de su propia experiencia personal, pero que su género no es lo que la define. “Necesitamos que haya más papeles en los que la gente trans no solo esté lidiando con ese tema, sino que sean trans mientras se ocupan de otros problemas. Somos mucho más complejos que una sola identidad”, confesó en Variety. Las series de televisión contaron con 26 personajes trans en 2018, una buena parte procedentes de la ficción de Ryan Murphy Pose. Según el estudio para la diversidad televisiva publicado por la asociación LGTBI+ GLAAD, solo el 8.8% de las casi 900 series que se emitieron en Estados Unidos el pasado curso contaron con un personaje gay, trans o queer. Un número que puede parecer ínfimo pero es un récord histórico para la ficción internacional.

Su trabajo en Euphoria la ha hecho apartarse temporalmente de las pasarelas, en las que tenía un brillante presente. Nada más graduarse en el instituto, Schafer se mudó a Nueva York para iniciar su carrera en el mundo de la moda. No tardó demasiado en convertirse en uno de los rostros que más llamaron la atención en la semana de la moda de 2018 y ha desfilado para firmas como Dior, Versus Versace, Maison Margiela, Miu Miu, Helmut Lang o Erdem. Su interés por esta industria también abarca el aspecto creativo y ha trabajado como becaria, copiando patrones y cosiendo vestidos para Vaquera, una de las firmas que más atención ha logrado captar en los últimos tiempos y que se erige como epítome de lo cool. Cuando ya había preparado las maletas para completar su formación en la prestigiosa escuela londinense Central Saint Martins, una llamada procedente del departamento de casting de HBO cambió sus planes.

Gracias a su trabajo activista y su exitoso debut sobre las pasarelas, Teen Vogue le dio la portada en diciembre de 2017 de su número especial 21 under 21, que recopila a una veintena de jóvenes que cambiarán el mundo en un futuro próximo. Pese a todo, ella sigue sin considerarse un referente para las nuevas generaciones. “Yo estaba en una situación de privilegio tras mi transición [tuvo un apoyo familiar incondicional] y sentí que podía manejar el hacerme más visible con tal de ayudar a mi estado a entender por qué lo que estaban haciendo iba en detrimento de mi comunidad. Pero no creo que lo que hice me convierta en una activista”. Para quien a partir de ahora desee calificarse como tal, el listón que deja Mx. Schafer –sí, Mx.– está hoy más alto de lo que nunca estuvo.