La increíble historia de la pareja que estuvo 50 años buscando su primera foto juntos

Judy y Jerry Griffin se conocieron el 15 de agosto de 1969, durante la primera jornada del mítico festival Woodstock. Ella y sus dos acompañantes caminaban junto a la carretera después de que una avería en su vehículo les dejara tirados a unos 150 kilómetros del enclave de los conciertos. Cuando la joven se lamentaba de su mala suerte, justo el día de su cumpleaños, y de la posibilidad real de no llegar jamás a Woodstock, un estudiante de derecho detuvo su furgoneta. Se llamaba Jerry y, perpetuando cualquier estereotipo sobre la época, les invitó a subir a su icónica Volkswagen Beetle. Judy tuvo dudas porque nunca había hecho autoestop antes, pero al ver que en el vehículo había otra chica, se animó a aceptar la oferta. 50 años después, el 15 de agosto de 1969, Judy y Jerry presumen de una familia con dos hijos y cinco nietos que ya han oído la historia, pero no han podido corroborarla con ninguna prueba gráfica. Hasta ahora.

Un documental de la televisión pública estadounidense PBS que celebra el medio siglo de vida del mítico festival, Woodstock: Three Days that Defined a Generation (Woodstock: Tres Días que Definieron una Generación), ha supuesto una inesperada alegría en el matrimonio de Judy y Jerry Griffin. Tras el aviso de un amigo, la pareja ha descubierto en el material inédito desvelado por el filme una instantánea de ellos realizada el día que se conocieron. “Durante 50 años hemos buscado una imagen nuestra y de la nada aparece esta. Hacía menos de 48 horas que nos habíamos conocido cuando nos tomaron la foto”, sostiene Judy a la revista People, que ha desvelado la historia. Judy y Jerry aparecen abrazados, compartiendo una manta empapados por la lluvia tras montar la tienda de campaña. No han vuelto a separarse desde ese día. People ha querido homenajear el descubrimiento recreando la instantánea medio siglo después, una fotografía ya convertida en viral por las redes.

Durante las décadas que llevan viviendo juntos, los Griffin se han lamentado amargamente de no haber inmortalizado el momento. “Ambos llevábamos cámaras, pero ninguno de los dos tomó fotografías”, afirmó Jerry. Hoy continúan celebrando cada 15 de agosto el aniversario de su encuentro, además del cumpleaños de Judy. El festival de Woodstock, en el que participaron artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin o Neil Young, es considerado como el más importante de la historia de la música y el origen de una profunda transformación en la cultura y sociedad de la época. Para Judy y Jerry Grifin, seguro que lo fue.