El futbolista Héctor Bellerín: “Desfilar para Louis Vuitton fue como estar en una película”

Sudadera y pantalón corto de color fucsia. Así apareció el futbolista Héctor Bellerín sobre la pasarela de Louis Vuitton en París. El barcelonés, que juega como lateral derecho del Arsenal FC y es considerado por la prensa especializada como uno de los jugadores mejor vestidos del mundo, debutaba así como parte del casting de modelos reclutado por Virgil Abloh, director creativo de la división masculina de la maison francesa y uno de los creativos más influyentes de nuestra época.

Dada su asiduidad a los desfiles de las mejores firmas internacionales y su particular forma de entender la importancia de lo que lleva puesto, no sorprende que el lateral haya terminado por estrenarse desfilando. Más aun teniendo en cuenta que su debut tiene mucho que ver con Abloh, quien también es director creativo de Off-White, firma que el deportista ha vestido en numerosas ocasiones y que tiene cierta conexión con el fútbol (solo hay que recordar las bufandas de forofo que presentó hace unas temporadas). “Me reclutaron a través de un amigo mío que también hace las veces de agente. Nunca había desfilado para ninguna firma a pesar de que ya había tenido otras oportunidades. Pero esta vez sentí que era el momento perfecto, con la casa perfecta y con el diseñador que más ruido está haciendo ahora mismo y con el que mejor conecta el público joven”, cuenta el deportista a S Moda horas después de su irrupción en la pasarela.

Bellerín califica la experiencia como “muy bonita porque después de estar lesionado desde enero hacía tiempo que no sentía la adrenalina de jugar un partido, que en este caso han sido los nervios previos a salir a la pasarela”. El futbolista se reunió el día antes con el equipo de la maison francesa para hacer el fitting (las pruebas previas al show) y eligieron juntos el look que iba a llevar. Vestir de arriba abajo de rosa no obedece, según dice, a derribar estereotipos de género porque “para él no existen”. El estilismo fue uno de sus favoritos de la colección primavera-verano 2020 de la firma que, para él, es una de las mejores colecciones de Abloh hasta la fecha. “Todo salió muy bien y yo me sentí como si estuviera en una película. La placita parisina que sirvió como escenario, los monogramas de Vuitton por todas partes, la banda sonora… fue todo muy mágico”, confiesa el lateral.

Tal y como contaba en Un Podcast de Moda, el deportista se siente atraído por el mundo de la moda desde su infancia cuando ayudaba a su madre y a su abuela en el taller que tenían en Badalona. “Cuando no había gente para jugar al fútbol en la plaza, me iba con ellas y me daban 100 pesetas por barrer los hilos del suelo o echarles una mano”, recuerda. Bellerín, que también fue internacional con la selección española, es uno de los jugadores que más y mejor está redefiniendo la estética un tanto hortera asociada en muchas ocasiones a los futbolistas y no tiene ningún miedo a atreverse con looks que no siempre son comprendidos por la afición. Balenciaga, Gucci o Haider Ackermann son algunas de sus marcas recurrentes y en su cuenta de Instagram, donde acumula casi tres millones de seguidores, comparte muchos de sus estilismos más allá de los logros deportivos.

“A los futbolistas nos queda mucho por demostrar en cuestión de estilo. Hay jugadores como David Beckham que han hecho de puente entre fútbol y moda, pero es una pena que no haya muchos más. En otros deportes como el baloncesto o el fútbol americano sí ocurre, pero en el nuestro a veces todo se reduce a ver quién lleva más marcas puestas”, asegura. Él, que combina las firmas más punteras con prendas de Zara, Mango o Topman, defiende que el estilo no tiene nada que ver con los logos.

A pesar de los comentarios negativos que ha recibido por algunos de sus looks (cuando apareció ataviado con un pijama de Gucci despertó todo tipo de críticas), Bellerín asegura que “en cuestión de estilo prefiere ser pastor que oveja”. “Tienes que ser tú mismo y si quieres llevar algo no debes dejar de hacerlo por lo que vaya a pensar alguien. Hay que perder el miedo a atreverse”, reclama. La publicación en sus redes sociales de su aparición en el desfile ya aglutina más de 200.000 likes y muchos comentarios de compañeros de profesión, figuras públicas como el cantante J Balvin o publicaciones especializadas alabando su debut.

El futbolista siempre ha manifestado su deseo de introducirse en la industria de la moda de una forma profesional y no descarta crear su propia firma en el futuro, aunque reconoce que es un proceso que requiere mucho esfuerzo y tiempo. “Cada vez voy aprendiendo más sobre la industria de la moda y sé lo difícil que es. No es solo ponerte a coser o pintar en un cuaderno lo que a ti te gustaría hacer. Cuando hago algo me gusta hacerlo al 100% y tener una marca en la que yo tuviera que hacer todo el proceso sería algo muy difícil en este momento, pero nunca cierro las puertas. Nunca pensé que desfilaría para Louis Vuitton y mira lo que pasó ayer”.

