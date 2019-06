Call me by your name (2017)

Pocas historias de amor resultan más evocadoras que esta. Elio (Timothée Chalamet) y Oliver (Armie Hammer) nos transportan a un verano infinito de luminosos ventanales abiertos de par en par, comidas al sol, paseos en bicicleta, baños en el río y el dolce far niente. Lombardía, al norte de Italia, sirve de escenario y se antoja como destino vacacional perfecto.