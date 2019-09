Mandy Moore. Empezó probando suerte en la industria musical y en papeles de ídolo adolescente en películas como Un paseo para recordar (2002), pero no parecía que fuera a llegar más lejos. Su trabajo en la serie This is us le ha regalado todo tipo de nominaciones: del Globo de Oro al Emmy. Además, en la última temporada de la serie emitida se embolsó 250.000 dólares (unos 225.000 euros) por cada uno de los 18 capítulos que rodó.