La historia del joven que cambió Tinder por una valla publicitaria para ligar (y funcionó)

La ciudad de Provo, situada en el estado de Utah, no es el mejor lugar del mundo para encontrar pareja. Es una localidad de algo más de cien mil habitantes, a una hora corta en coche desde Salt Lake City y cuya economía se mueve al ritmo marcado por la universidad de Brigham Young, propiedad de la iglesia mormona. Los afiliados a esta fe son mayoría entre los habitantes del estado (Utah alberga un tercio de todos los mormones de país) y la práctica totalidad en la institución educativa (hasta un 98%). De entre sus aulas han salido algunas caras conocidas, como la escritora de la saga Crepúsculo Stephenie Meyer o la leyenda ochentera de los Boston Celtics Danny Ainge, aunque debe su fama nacional a las estrictas reglas de comportamiento que rigen el centro.

El conocido como “código de honor” de BYU prohíbe a los matriculados desde beber alcohol, café o té hasta fumar tabaco o subir una fotografía a las redes sociales con ropa que pueda ser considerada “indecente”. Por supuesto, las relaciones sexuales prematrimoniales también están vetadas y cualquier transgresión de las reglas puede conllevar una expulsión fulminante en mitad del curso académico. La rigidez de la institución es tal que hasta existe una cuenta de Instagram, con cerca de 40.000 seguidores, que relata diferentes testimonios en primera persona de estudiantes acuciados por el “código de honor”. Teniendo en cuenta lo relatado, Provo no parece el mejor lugar del mundo para encontrar pareja. Así que Braden Sharp, de 24 años, tuvo que echarle imaginación al asunto.

“De verdad no hay ningún lugar como Utah”. Con estas palabras, la tuitera Alex Martinez subió a su cuenta una imagen que se convertiría en viral en las redes sociales. En la foto, tomada desde un vehículo, podía apreciarse una valla publicitaria de grandes dimensiones presidida por el retrato de un joven sonriente, la dirección web ‘date-braden.com’ y una enigmática sentencia: “Si lo del millonario no funciona, esta es tu oportunidad para conformarte por mucho, mucho menos dinero”. El siguiente paso que, a buen seguro, dieron muchos de los autores de los 15.000 ‘me gusta’ que consiguió ese tuit fue visitar la web. Pero antes, conozcamos al chico del anuncio.

