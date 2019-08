Google arregla su algoritmo para que ‘lesbiana’ ya no sea sinónimo de porno

Si alguna vez pusiste la palabra ‘lesbiana’ en el buscador más famoso de Internet, seguramente los primeros resultados te sugirieron páginas pornográficas. Quizás escribieras esa palabra buscando contenido educacional, como curiosidad o como manera de descubrir y explorar tu propia sexualidad, pero Google no parecía tener presente esas opciones. Por el contrario, si buscabas ‘homosexual’ o ‘trans’, los primeros resultados llevaban a Wikipedia o a páginas de información.

Ahora, tal y como informan desde medios como Dazed y puede comprobar cualquier persona con acceso a Internet, Google ha cambiado su algortimo para que la palabra ‘lesbiana’ deje de dirigir a webs de contenido sexual. La página de activismo francesa #SEOlesbienne ha sido una de las más vocales a la hora de señalar esta situación y su colectivo detrás el acreditado por varios medios de contenido LGTB+ por influir en la decisión de cambio de la gran empresa tecnológica.

Desde Google, respondieron a las numerosas quejas: “Me parece que estos resultados son ​​terribles, no hay duda al respecto”, Pandu Nayak, vicepresidente de calidad de motores de búsqueda de Google, dijo al medio francés Numerama, “somos conscientes de que hay problemas como este en muchos idiomas y hemos desarrollado algoritmos para mejorar esta investigación, uno tras otro”. La compañía ha confirmado que el cambio en el algoritmo se produjo el 19 de julio.



A partir de ahora, en la búsqueda de ‘lesbiana’ en Google se podrá encontrar la página de Wikipedia así como contenido informativo.

On how the world 🌎 is suddenly discovering that @Google’s algorithms can change for the best 💪🏳️‍🌈 #SeoForGood #SEOlesbienne pic.twitter.com/pvJZsFlOm1

— #SEOlesbienne (@SEO_lesbienne) August 7, 2019