12 canciones de amor que en realidad están dedicadas a la droga

Foto: Getty

5 de 12

/ Lucy in the Sky With Diamonds, de The Beatles. El Sgt. Peppers de los cuatro de Liverpool acaba de cumplir 50 años y a estas alturas todo el mundo asocia a la Lucy de uno de sus temas icónicos con el LSD, sustancia con la que experimentaron en aquella época (en la imagen, en 1967 durante uno de los actos de presentación del álbum). La chica con ojos caleidoscópicos a la que la que evocan en el tema es un viaje de ácido, alucinógeno que Paul McCartney reconoció en Rolling Stone haber probado por primera vez gracias a un dentista amigo de George Harrison. No es el único de sus temas que habla de drogas, aunque parezca hacerlo de amor. Got to Get You Into My Life, del disco Revolver (1966), describe la dependencia: "Ooh, did I tell you I need you. Every single day of my life"... El propio McCartney le explicó al escritor Barry Miles que era "una oda a la hierba, como si algún otro le hubiera escrito una oda al chocolate o a un buen burdeos".