Por primera vez en la historia de la publicación France Football, el Balón de Oro también tenía nombre femenino y la noruega Ada Hegerberg, del Lyon, fue la primera jugadora en ser proclamada mejor futbolista del mundo tras una temporada en la que hizo doblete, Liga y Champions, con el club francés. La jugadora recogía el histórico galardón haciendo un emotivo discurso donde apelaba a mujeres y niñas a “creer en sí mismas”.

Pero para Martin Solveig, el dj y productor que ejerció de conductor anoche durante la gala en el Grand Palais de París, lo importante –con un déjà vu a Pablo Motos en una de sus entrevistas más polémicas– era saber si Hegeberg sabía perrear. “¿Puedes hacer twerking?”, le preguntó, mientras la jugadora del Lyon torcía el gesto indignada y hacía un ademán de abandonar el escenario. El presentador, David Ginola, decidió mediar ante el incómodo momento y recondujo la conversación. Finalmente, Solveig y Hegerberg acabaron bailando agarrados, mientras sonaba Frank Sinatra.

El productor, ante la repercusión que causaron sus palabras anoche, colgó un vídeo pidiendo disculpas (“Estoy un poco sorprendido y asombrado con lo que estoy leyendo en Internet. Por supuesto que no quería ofender a nadie. Fue un chiste, probablemente uno malo. Quiero disculparme si ofendí a alguien se sintió ofendido. Lo siento”) y después quiso arreglar el entuerto subiendo una foto en la que insistía en que había hablado con la jugadora y que ella había entendido que todo era una broma. Como apuntó la periodista Mamen Hidalgo: “Ni una gala sin una broma machista”.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R

