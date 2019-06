KuToo: las japonesas se plantan ante el gobierno para no llevar tacones al trabajo

View this post on Instagram

皆さんこんばんは。お元気ですか? お久しぶりですね。 私には5月はつらい経験でした。大丈夫です。 ⠀⠀⠀⠀⠀ 明日(3日)石川優実さんは #KuToo 請願を厚生労働省に提出します。皆さん、よかったらChange.orgをチェックして、請願に記名してください。m(-_-)m リンクは私のプロフィールに書けました。 ⠀⠀⠀⠀⠀ すぐにまた書くつもりです。 おやすみなさい。 ⠀⠀⠀⠀⠀ Good evening everyone. How are you? May was a little rough for me, but I’m doing okay. ⠀⠀⠀⠀⠀ Tomorrow (6/3), the #KuToo petition will be presented to the Ministry of Health, Labor and Welfare. I don’t know if it’s too late to sign, but please take a look at the petition at Change.org. The link, along with a Kyodo News article in English, is in my Instagram profile. ⠀⠀⠀⠀⠀ I’ll write more soon. Have a good night.