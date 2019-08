Han pasado casi dos décadas desde que Britney Spears se pusiera aquella camiseta que rezaba ‘Dump him’ (déjale). Entonces, se decía que la cantante quería lanzarle una indirecta a Alyssa Milano, a la que se relacionaba con Justin Timberlake en 2002. Y aunque nunca se despejó la incógnita, el mensaje se ha convertido en un eslogan feminista en plena época dorada de los memes. El resurgir del término le debe mucho a internet y a la creciente potencia del movimiento feminista en todos los ámbitos, con la autonomía y la libertad como foco. A raíz de este auge, las mujeres también se están replanteando cómo se conforman sus relaciones con los hombres y cómo afecta el patriarcado a su día a día en pareja.

Las redes permiten poner patas arriba diferentes dinámicas de poder prácticamente cada semana, intentando apagar así la llama de la injusticia social, y este ‘dump him’ podría ser una forma más de revolverse. Beatriz Cerezo, psicóloga feminista y activista por la diversidad, lo explica así: “Si toda mi vida he tenido que aguantar actitudes que me dañan bajo el mandato de género del ser para otros, de estar al servicio y sufrir por amor, cuando me doy cuenta de que eso no está bien para mí, me voy a ir al otro extremo de forma rígida: no voy a pasar ni una. Eso podría explicar muchas reacciones de ‘dump him’. Las mujeres están hartas, están enfadadas y no quieren aguantar más”.

Una de las plataformas más masivas donde encontrar el intercambio de consejos sobre dejar a tu novio es Reddit. Sus subforos están llenos de hombres y mujeres que plantean conflictos con sus parejas, pero la diferencia de gravedad en las situaciones según el género es abismal. La cuenta de Twitter @redditships recoge las aportaciones más curiosas del hilo, entre las que se encuentran dudas tan estremecedoras como “He descubierto que mi novio controla mi calendario menstrual solo para ganar discusiones, ¿qué hago?”. Parece que con algunas de estas historias se hace imprescindible ese ‘déjale’.

Reddit relationship questions:

Men: My gf wears yellow and I don’t like it, should I dump her?

Women: My bf is part of a cult that ritually sacrifices adults once they turn 72, should I be upset about this?

— Sansa-Queen in the North!!!! (@HerRoyalRedness) July 10, 2019