10 momentos biográficos de Joaquin Phoenix tan trágicos como su papel en ‘Joker’

/ Enfrentamientos con compañeros de reparto - Los modos extremos de Phoenix no siempre son bien entendidos por todos los que le rodean. El mayor y cuestionable logro de I’m still here fue eclipsar a la que seguro es una de las mejores películas de Joaquin Phoenix, Two lovers. Imbuido en su traje autodestructivo, el intérprete decidió boicotear toda la promoción del drama coprotagonizado por Gwyneth Paltrow para usarlo como material del documental. “Si lo que hice afectó de manera negativa al filme, me siento fatal”, se disculpó después el actor. A sus roces con Ridley Scott en el plató de Gladiator se le han unido recientemente los mantenidos con Robert de Niro en el set de Joker. Phoenix estaba tan encerrado en su personaje que asegura que no llegó a establecer contacto social con el que es “su actor favorito de todos los tiempos”. Según añadió el director, Todd Phillips, ambos intérpretes también se enfrentaron a la hora de ensayar o no los diálogos antes del rodaje. Spoiler: ganó De Niro.