18 famosos que no sabías que fueron (o son) pareja

Foto: Getty

5 de 18

/ ASHTON KUTCHER Y JANUARY JONES. Estuvieron saliendo tres años y rompieron definitivamente en 2001. Kutcher, por aquel entonces, era toda una estrella entre el público adolescente por películas para porreros como Colega, ¿dónde está mi coche? o el show de la MTV Punk'd. January Jones todavía no había despegado como actriz (Mad Men llegaría en 2007). Años más tarde, en una entrevista para GQ, la actriz habló de una ex pareja que jamás la apoyó en la actuación: "Me dijo 'no creo que llegues a ser buena en esto'. Así que le dije: 'Que te jodan'. En el minuto en el que me dijo que no podía hacer algo, es cuando más motivada me sentí. Debería agradecérselo". La prensa especuló sobre que ese novio fuera Kutcher y Jones ni lo desmintió... ni lo negó.