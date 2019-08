Kate Hudson y Wyatt Russell

Lejos ya del mejor momento profesional de Kate Hudson –no había comedia romántica a principios de siglo que no la tuviera en el póster–, ahora es su hermanastro el que puede presumir de vigencia. Al hijo de Kurt Russell y Goldie Hawn, le hemos visto en películas como Todos queremos algo y pronto estrenará The Woman in the Window, acompañado de Amy Adams y Julianne Moore. Otro hermano de la familia, Oliver Hudson, también es un habitual de la parrilla televisiva.