15 famosos que pusieron en peligro sus carreras por culpa de las drogas

Ed Sheeran - El cantante británico sorprendió a todos al confesar que el año sabático que se tomó en 2016 fue en realidad un parón obligado para desintoxicarse del abuso de sustancias. Aunque no especificó a qué drogas estaba enganchado, Sheeran sí se sinceró sobre un consumo que comenzó de manera gradual en fiestas y terminó escapando a su control. “De repente me encontré tomando esas sustancias yo solo. No podía seguir así. No podía escribir música de esa manera. Tampoco actuar. Me he esforzado mucho toda mi vida para llegar a donde estoy como para perderlo todo por algo que ocurría durante mi tiempo libre”, explicó en The Jonathan Ross Show. Una experiencia que transformaría después en canciones de su disco Divide, el más vendido en todo el mundo en 2017.