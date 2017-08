El caso de los famosos a los que ningún diseñador quiere vestir

Foto: Getty / Cordon Press

Dascha Polanco, de Orange is the New Black, también confesó que muchos diseñadores se habían negado a prestarle su ropa. "Hay muchas marcas que no quieren vestirme porque no uso la talla de muestra [...] No voy a esperar a que decidan vestirme. Soy yo quien elige qué ropa llevar. Estoy rompiendo el molde. No soy una talla cero, y aun así tengo buen aspecto utilizando una talla ocho", afirmó la intérprete.