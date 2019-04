Piques, exhibicionismo y explotación: 12 escándalos entre padres e hijos famosos

Foto: Getty

8 de 12

Ariel Winter - “Fue un episodio terrible, muy duro”. Así contaba la intérprete conocida por su papel en la serie Modern Family todos los motivos que la llevaron a denunciar y emanciparse de su madre con solo 15 años en The Hollywood Reporter. Su padre nunca estuvo presente en su vida y la madre, Crystal Workman, la obligó a convertirse en actriz con solo 4 años. Winter afirma que recibió abusos físicos y emocionales, que la obligaba a asistir a fiestas de adultos hasta altas horas de la mañana y que fue sexualizada hasta el extremo con tal de triunfar. “Si me hubieran propuesto una escena de sexo con 12 años, mi madre habría aceptado al 100%”, declaró. Gracias a una de las tutoras presentes en el plató de Modern Family, la joven consiguió vencer el miedo y denunciar la situación a Asuntos Sociales. No ha vuelto a hablar con Workman desde entonces.