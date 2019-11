La desaparición de Natalie Wood y otros escándalos de famosos que ocurrieron en Acción de Gracias

Foto: Getty

4 de 6

/ Charlie Sheen - “Hasta una prostituta se merece tener una cena de Acción de gracias”. Con estas palabras confesaba la actriz Denise Richards (007: El mundo nunca es suficiente) el insólito episodio en el que su exmarido Charlie Sheen se presentó en su casa con una acompañante inesperada. Según contó en el formato de telerrealidad The Real Housewives of Beverly Hills, Sheen no se atrevía a decirle quién era la mujer que esperaba en el aparcamiento el permiso para entrar en la casa pero, una vez lo hizo, aceptaron que se sentara en la mesa junto a ellos. Aunque se divorciaron en 2005, Sheen ha continuado estando muy presente tanto en la vida de Richards como en la de sus dos hijas en común, Sam y Lola, y mantienen una gran amistad.