Es un hecho: la realeza europea es incondicional de los bolsos de Chanel. Si bien la reina Letizia no es amante de los logos visibles, otras royals como Máxima de Holanda, Carolina de Mónaco, Mary de Dinamarca o la infanta Elena, por incluir un ejemplo patrio, parece que los coleccionan. Y Kate Middleton, como icono de estilo que es, también tiene el suyo. Lejos de picotear entre varios modelos o de haberse hecho con uno de los clásicos de la firma francesa, la duquesa de Cambridge es fiel a un diseño especial y mucho más original que ya ha llevado en varias ocasiones desde que lo estrenara en 2017 durante un viaje oficial a París. El mismo que acaba de rescatar combinándolo con un jersey de punto de la firma Warehouse, unos pantalones culotte de Jigsaw, que ya se han hecho virales por lo bien que le sientan, y unos mocasines con tacón de Tod’s.

Su bolso de Chanel es pequeño (dicen que solo suele llevar encima bálsamo labial, espejo, láminas antibrillos y un pañuelo), de color burdeos y está coronado por un asa rígida en tono dorado que lo convierte en un bolso-joya. La piel acolchada y el icónico logo de la firma terminan por hacer de él un objeto de deseo instantáneo. Difícil tarea, sin embargo, hacerse con un modelo igual. Además de que su precio no es apto para todos los bolsillos (algo más de 4.000 euros), ya no está a la venta. Se trata de un diseño de la colección otoño invierno 2016/2017 de la maison que actualmente ya no se encuentra disponible en las tiendas de la marca.

Del mismo modo que Isabel II utiliza sus bolsos Launer para lanzar discretos mensajes a su equipo según dónde lo coloque o cómo sujete el asa (se lo cambia de mano, por ejemplo, cuando quiere que la rescaten de una conversación que ya ha dado por finalizada), el Chanel de Middleton también le sirve para mantener las manos ocupadas para no tener que dar un apretón si no le apetece. Dicen que la duquesa de Cambridge suele sujetar sus clutch con ambas manos con ese propósito y también es un gesto que repite con su ya famoso bolso acolchado.

La particular colección de bolsos de Middleton abarca desde diseños del lujo clásico francés como este Chanel, con un buen surtido de firmas británicas de alta gama como Mulberry, Alexander McQueen (sin duda su firma de cabecera), Victoria Beckham, Anya Hindmarch o Jimmy Choo (aunque el diseñador es malayo tiene base en Londres). Además de apostar por otros nombres italianos tan famosos como Prada, Tod’s o Miu Miu, también reserva un pequeño espacio a visibilizar enseñas menos conocidas y más nuevas como Manu Atelier, aunque es su cuñada Meghan Markle la verdadera experta en el arte de incluir marcas novedosas para el armario real. El blog Kate Middleton Style, que analiza al milímetro su estilo, publicó una minuciosa lista de todos los modelos que suele llevar. Uno de los más especiales, sin duda, es el de Chanel. Y a juzgar por la cantidad de ocasiones en las que lo ha lucido, ella también lo debe pensar.