El día que Billie Eilish fue sexualizada por llevar una camiseta de tirantes

Reconocerán a Billie Eilish por arrasar en las listas (su tema Bad Guy ocupa el puesto tres de éxitos globales de Spotify, pero ha llegado a estar en el uno durante varias semanas), arrasar en los festivales (su debut en Coachella fue uno de los más comentados), arrasar en taquilla (las entradas para su concierto en Barcelona alcanzaron los 200 euros en la reventa) y arrasar, en general, en todo lo que hace. También la reconocerán por su particular manera de entender la moda como vehículo de expresión y caparazón para ser valorada únicamente por sus indiscutibles capacidades artísticas. La joven cantante, convertida, sin duda, en la última megaestrella millennial, aparece en conciertos y photocalls ataviada con prendas de grandísimas proporciones de firmas como Gucci, Fendi, Off-White, Louis Vuitton o Golf Wang. Lo hace, dice, para evitar ser juzgada por estar demasiado gorda o demasiado delgada. Pero, sobre todo, para impedir ser sexualizada.

La cantante, que solo tiene 17 años, explicó en un anuncio para Calvin Klein que “no quiere que todo el mundo sepa todo sobre ella”. “Por eso llevo prendas holgadas. Nadie puede opinar porque no han visto qué hay debajo, ¿sabes? Nadie puede decir ‘está muy delgada’, ‘no lo está’, ‘tiene el culo plano’ o ‘lo tiene gordo’. Nadie puede decir nada porque no lo saben”, cuenta en el vídeo. Ese es el motivo por el que viste sudaderas varias tallas más grandes o pantalones de amplísimas proporciones que, además de protegerla de las críticas y la mirada cosificadora, ya forman parte de un estilo personalísimo, alabado y reconocible. Su reciente aparición con una camiseta ajustada de tirantes bajo una de sus típicas sudaderas oversize ha sido suficiente para que numerosos comentarios en redes sociales hagan justo lo que ella quería evitar a toda cosa: juzgarla por su físico. Y sexualizarla.

El pasado sábado la cantante fue fotografiada con este atuendo y una cuenta de Twitter publicó las imágenes acompañándolas de la frase “Billie Eilish is thick” (algo así como “Billie Eilish está gorda”). “Solo hay dos cosas que me gustan de Billie Eilish. Lo que se esconde bajo la ropa holgada”, escribió otro de los tuiteros. Dos ejemplos (en Internet circulan más) para entender cómo un atuendo ha sido suficiente para desencadenar todo tipo de comentarios que cosifican a una menor de edad. Muchos de los fans de la cantante han salido en su defensa alegando que nadie tiene derecho a cosificar a una niña de 17 años que, además, “usa deliberadamente ropa holgada justo para evitarlo”.

Solo hay dos cosas que me gustan de Billie Eilish. Lo que se esconde bajo la ropa holgada pic.twitter.com/NE5jCjlW9M — ||Sad Bunny||🇻🇪 (@Daaaaaaaniels) June 22, 2019

Algunos comentarios también han señalado que la cantante no debería verse ‘obligada’ a utilizar ropa ancha para que nadie opine sobre su cuerpo. Del mismo modo que tampoco nadie debería hacerlo solo porque aparezca con un top ajustado. El episodio incluso impulsó que algunos usuarias de Twitter decidieran compartir sus propias experiencias sobre cómo también ellas han sido juzgadas por su físico. “Siento el dolor de Billie Eilish. Solía llevar ropa ancha a veces para esconder que tenía el pecho grande (aún lo tengo) porque me sentía incómoda por llamar la atención cuando tenía 15 o 16. Por si no ha quedado claro, ¡la sociedad debe dejar de sexualizar a las adolescentes!”, reza uno de los testimonios. La cantante no ha hecho ningún comentario al respecto.



I feel Billie Eilish's pain! I wore baggy clothes sometimes to hide the fact that I was heavy chested (still am) because I was uncomfortable by the unwanted attention I received at 15/16. If it wasn't already clear, society needs to stop sexualizing teenage girls! #MondayThoughts https://t.co/sPqDplFAHB pic.twitter.com/14cMjPuWU5 — Stephanye (@simplystephanye) June 24, 2019

I feel rlly bad for Billie Eilish 🙁 I hATEd it when people made comments on my boobs. Sometimes I wore my school jacket in the summer just because I wanted to keep them hidden 🙁 — ugly (@tryinmydamnbest) June 24, 2019