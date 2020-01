Nominado al Oscar a los 59: así consiguió Antonio Banderas volver a ser una estrella

“Aún no he hecho aquello por lo que se me recordará”. En vísperas de recoger el Premio Platino de Honor en 2015, Antonio Banderas parecía intuir que lo mejor todavía estaba por llegar. Lo hacía mientras recogía un sinfín de galardones que reconocían su trayectoria –el Goya, el Premio Nacional de Cinematografía o la Biznaga de Oro, entre otros–, consciente de que en su caso no ejercerían como epílogo prematuro sino como el inicio de un nuevo capítulo. Y estaba en lo cierto. Este pasado 13 de enero el actor consiguió su primera nominación al Oscar tras casi cuatro décadas de carrera por su trabajo en Dolor y gloria. La interpretación de un trasunto del propio Pedro Almodóvar en el filme del director manchego le ha valido los mayores halagos de su carrera, marcando un punto y aparte en una filmografía que muchos daban por amortizada hace apenas unos meses. A los 59 años, estas son algunas de claves de su nueva y celebrada reinvención.

“¿Se puede agradecer en la vida tener un ataque al corazón?”. En una entrevista concedida a El País con motivo de su triunfal paso por el festival de Cannes, Banderas fue brutalmente sincero sobre lo que aquel “bendito” infarto sufrido en 2017 había supuesto para él: “Eliminas tonterías y te quedas con lo esencial. Y en ese esencial está mi carrera”. Su filmografía reciente puede corroborar que aquel episodio marcó un hito trascendental a la hora de enderezar una trayectoria que parecía situarle muy lejos de volver a pisar la alfombra roja del Dolby Theatre como protagonista de la noche. Desde 2011, cuando vivió uno de sus últimos grandes años gracias al éxito comercial de filmes tan dispares como El gato con botas y La piel que habito, el actor se había sumergido en una peligrosa espiral profesional de películas de acción de bajo presupuesto con vocación de sobremesa. Los John Travolta, Bruce Willis o Nicolas Cage vagan hoy en este cementerio de estrellas olvidadas por el que transitó Banderas, tras protagonizar en los últimos años títulos tan ignorados como Security, Mariposa negra, La música del silencio, Gun shy, Actos de venganza o Un golpe sobrenatural. En 2017 estrenó hasta seis filmes, evidenciando un frenesí profesional que parece haber dejado atrás para sumarse al “menos es más” acuñado por el arquitecto Van der Rohe.

Pero el éxito reciente del malagueño no se limita al cineasta atormentado de Dolor y gloria. A todos los premios y reconocimientos cosechados con el filme de Almodóvar se les suman los logrados en 2018 por su interpretación de su paisano, el pintor Pablo Picasso, en la segunda temporada de la serie de National Geographic Genius. Las nominaciones al Emmy y al Globo de Oro conseguidas por dicho papel pusieron fin a una sequía de más de quince años sin poder oír su nombre en voz de algún presentador de las ceremonias más importantes en la industria televisiva internacional. El cambio de estrategia ya da sus frutos. Aunque sin tanto halago por parte de los académicos, Banderas también ha estrenado este año The Laundromat: Dinero sucio de Steven Soderbergh en la que comparte cartel con estrellas de la talla de Meryl Streep y Gary Oldman. En los próximos meses también lo veremos en potenciales taquillazos como Las aventuras del doctor Dolittle (con Robert Downey Jr.), Los nuevos mutantes (nueva entrega de la saga X-Men) y la secuela de El otro guardaespaldas (con Ryan Reynolds), prorrogando el renacimiento del malagueño hasta bien entrado 2020.

La nominación al Oscar, la única para un papel no angloparlante en la edición, se lee como un homenaje por parte de la meca del cine a uno de los actores que ayudaron a romper las barreras raciales en la industria protagonizando éxitos de taquilla como El zorro. El malagueño ha recogido por fin los frutos del trabajo y el cariño sembrado entre sus compañeros, como lo demuestran los reconocimientos en el Festival Internacional de Palm Springs o los Hollywood Films Awards. “Antonio es uno de nuestros mejores artistas en el cine, el teatro y la televisión, en varios idiomas diferentes. Como actor, director, guionista y cantante su rango es absolutamente impresionante. Puedo repasar toda su carrera y una y otra vez veo que sus actuaciones e iniciativas como artista han dejado huella”, aseguró una emocionada Dakota Johnson durante su discurso de presentación en los AFI Awards. “Banderas demostró que los héroes latinos podían ser duros, inteligentes y lo suficientemente grandes como para vencer en taquilla”, añade The Ringer, una de las webs de referencia de la cultura pop milénica.

En el terreno personal Antonio Banderas también ha encontrado la estabilidad necesaria para triunfar en el profesional, manteniendo una consolidada relación con la empresaria holandesa Nicole Kimpel desde 2014. Las buenas noticias se multiplicaron el pasado noviembre con la apertura del malagueño Teatro Soho. El espacio supone la culminación de un recurrente sueño del actor que quiso hacer realidad de una vez por todas tras sufrir el mencionado infarto. A Chorus Line, protagonizado por él mismo, es el espectáculo de Broadway que ha estrenado las tablas del teatro. Más allá de lo que ocurra durante la madrugada del próximo 10 de febrero en Los Ángeles, el mismo Banderas ha declarado que ninguna nominación al Oscar restará importancia a su quinta candidatura a los premios Goya, que se celebrarán por primera vez en su tierra natal. Difícil imaginar un espacio y tiempo más ideal para corroborar que “la segunda parte del partido de la vida” de Banderas, como el propio actor la bautizó tras recibir el Goya de Honor 2015, ya está en marcha. Y, de momento, tenemos un claro ganador.