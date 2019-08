La imagen del verano: el alcalde de Vigo y Jared Leto juntos en Galicia

‘Abel Caballero, espectacular telonero de Thirty Seconds to Mars en Castrelos’. El titular del Diario de Pontevedra tras el concierto de la banda de Jared Leto en Vigo lo dice todo. El alcalde de la ciudad gallega robó el protagonismo al mismísimo Joker la pasada noche del jueves, cuando el cantante y actor actuó con su grupo en las fiestas de Castrelos. Caballero no dudó en salir a presentar la actuación deseando a todos los presentes que disfrutaran de la noche. “Rock alternativo, rock total, Jared Leto en Thirty Seconds to Mars”, anuncia el carismático alcalde antes de dar la bienvenida, grupo por grupo, a todo el público del concierto. “Quiero dar la bienvenida a los que estáis en la grada en la parte de alante, a los que estáis sentados en la hierba delante de la carretera y a los que ya ocupan la carretera hasta el pazo de Castrelos”, grita el socialista entre aplausos.

Vuestra dosis de Abel Caballero diaria: pic.twitter.com/EYNecAvklW — L. (@nosabidusientan) August 1, 2019

Varios tuiteros han compartido las imágenes de la presentación en sus cuentas, una costumbre, la de salir como telonero del concierto, que parece que el alcalde ha estado haciendo durante todas las fiestas en otras actuaciones como la de Lauryn Hill. Para rematar la noche, Caballero posó junto a Jared Leto y colgó la imagen en su cuenta de Instagram junto a otras fotos del evento que califició como “fabuloso espectáculo”. Él, ataviado con camisa y jersey azul atado al cuello, sonríe al lado del cantante que, dados sus excesos estilísticos habituales, eligió un look bastante discreto para cantar en Galicia: camisa fucsia y pantalones plateados.

La foto ha causado sensación entre sus seguidores y paisanos. “Jared Leto tiene, por fin, una foto con Abel Caballero”, corrige un tuitero gallego a una usuaria que muestra su envidia y sorpresa tras ver al alcalde de Vigo posando junto al cantante, que es una de las personas más influyentes del mundo de la moda masculina.

Caballero es bastante popular en Internet desde que las pasadas Navidades se dirigiera en inglés a los que esperaban el inicio del espectáculo luminotécnico de Vigo. “With the lights, with the music, very welcome everybody here!“, clamó entre fuegos artificiales y confeti, en un discurso trilingüe en el que mezcló el gallego, el castellano y el inglés. En sus palabras repitió el nombre de la ciudad de Vigo más de 40 veces convirtiéndose en el mejor embajador de la ciudad gallega. La repercusión de sus campañas político-mediáticas también le han dado una notoriedad que las masas aclaman y la oposición critica. Anoche, posando junto a Jared Leto y colgándolo en Instagram, volvía a demostrar su particular forma de hacer política. Una fórmula con la que ha logrado ser el alcalde más votado en España entre las ciudades de más de 200.000 habitantes.