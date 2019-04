El ‘boom’ de actrices españolas en series extranjeras

Foto: Getty

Leticia Dolera. La actriz y directora, que estos días triunfa en Cannes con Déjate llevar, su serie para Movistar+ (aún inédita en España), debutó en una serie extranjera con la rocambolesca Mad Dogs (2012-2013), cuyo rodaje la llevó a Ciudad del Cabo. Leticia Dolera (Barcelona, 1981) repitió la experiencia con la oscura Penny Dreadful (2014, Showtime/Movistar+), en un episodio dirigido por J.A. Bayona en el que interpreta a una de las mujeres de una sesión de espiritismo (también aparece Carlos, el hermano gemelo de Bayona). Un año después también la vimos en la miniserie The Trials of Jimmy Rose, sobre un ex convicto (Ray Winstone) que debe comenzar una nueva vida tras salir de la cárcel.