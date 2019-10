«Rrrrr»: así enseña Rosalía a los americanos a pronunciar su nombre

Rosalía protagoniza la nueva portada de la revista estadounidense W Magazine. Acompañando a un extenso reportaje de la periodista Lynn Hirschberg sobre el éxito global de la cantante, el medio de Condé Nast también publica un vídeo en el que Rosalía explora el ASMR, es decir, ‘Autonomous Sensory Meridian Response’ o, en castellano, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, un fenómeno biológico que provoca placer a través de sensaciones auditivas o visuales. La responsable de éxitos como ‘Con Altura’ o ‘Malamente’ experiementa con sus manos, su voz y sus joyas para crear sonidos que generen placer en los lectores de la revista.

Pero antes de adentrarse en el mundo del ASMR, Rosalía explica con mucho esmero como sería la pronunciación correcta de la letra r con la que empieza su nombre ya que, según ha aprecidado, fuera de España se dice de un modo muy diferente. Del segundo 0:14 al 0:51 del vídeo que se puede ver abajo, Rosalía da una lección de pronunciación: «¿Sabes?, hay mucha gente que dice mi nombre y no dicen la r como normalmente la pronunciamos en casa. En casa con mi nombre Rosalía decimos ‘rrrr’, la lengua no se coloca en la parte de atrás de la boca sino más adelante. Es como Ro-sa-lí-a. ‘Rrrrr’. Sabes el ‘rrrrrr’. Ese sonido ‘rrrrr’. Hay mucha gente que veo que no usa este sonido demasiado. Pero a mi honestamente me gusta la r».

Además de la lección de castellano y la experiementación con el ASMR, en otro vídeo que W Magazine ha colgado en sus redes sociales hemos visto a Rosalía cantar su canción favorita de karaoke: I will allways love you, de Whitney Houston. La cantante, que es la primera española en la historia en ganar dos MTV Video Music Awards, también ha confesado que el primer cassette que comrpró fue de Estopa. «Me encantaba Estopa. Rock y flamenco fusionado. Algo muy especial con unas letras alucinantes», ha explicado la catalana.

