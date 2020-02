«Quería reconocer a las mujeres que no han sido reconocidas por su increíble trabajo de una forma sutil». Natalie Portman aportó una de las proclamas feministas de la alfombra roja de los Oscar. A su llegada al Dolby Theatre, la intérprete y cineasta quiso mostrar su desacuerdo con cómo la academia ha ninguneado a sus compañeras en las nominaciones de este año y aprovechó los focos que se agolpan en el evento para reivindicar el trabajo de las cineastas. Lo hizo a través de su ropa. Vestida por Dior, en su capa aparecían bordados los nombres de Lorene Scafaria (Estafadoras de Wall Street), Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Mujercitas), Marielle Heller (Un amigo extraordinario), Mati Diop (Atlantique)y otras más, cosidas en las solapas de la prenda.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 10, 2020