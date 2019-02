“Paremos esto de una puta vez”: Ellen Page y su rabia por la homofobia de los políticos

Alejándose cada vez más de la tibieza de Ellen DeGeneres (y su polémico intento de redimir a los comentarios homófobos de Kevin Hart sin que éste pidiese perdón por hacerlos en su cuenta de Twitter), una nueva Ellen está haciéndose con el perfil activista más potente de Hollywood en favor de los derechos de la comunidad LGTBQ. Ayer lo demostró en el show de Stephen Colbert, en la televisión estadounidense, cuando se emocionó al defender su hartazgo frente a los discursos homófobos de los políticos. “Conectad los puntos. Esto es lo que pasa. Si tú estás en una posición de poder y odias a las personas y quieres causarles sufrimiento, y pasas tu carrera tratando de causar sufrimiento… ¿qué crees que va a pasar? Niños van a ser abusados, y van a acabar suicidándose. Personas van a ser apaleadas en las calles”, ha contado, en referencia al ataque racista y homófobo que sufrió esta misma semana el actor Jussie Smollett –dos hombres apalizaron al intérprete de Empire, le pusieron una soga al cuello y le rociaron con lejía–, que acabó hospitalizado y con una costilla rota.

.@EllenPage is fed up with leaders who promote hatred and intolerance. #LSSC pic.twitter.com/apxXzye5SF — The Late Show (@colbertlateshow) February 1, 2019

“He recorrido el mundo y he conocido a las personas más marginadas que podrías conocer” dice la actriz en el programa, refiriéndose al show que ha conducido, Gaycation. “Tengo mucha suerte de tener el privilegio de poder decir esto en televisión. Esto tiene que parar de una puta vez”. Page achaca este auge de la violencia a las políticas y discursos de odio que desprenden políticos como el vicepresidente Mike Pence, ex-gobernador de Indiana, contrario a la igualdad de derechos en la comunidad LGTBQI. “Quiso prohibir el matrimonio igualitario en Indiana. Cree en las terapias de conversión. Ha hecho mucho daño a las personas del colectivo”, cuenta en el programa.

Casada desde enero de 2018 con su pareja, Emma Portner, no es la primera vez que Page aboga por los derechos de su comunidad. La intérprete salió del armario en 2014 en la Conferencia de los Derechos Humanos y propició un debate sobre la visibilidad de las lesbianas en la esfera pública. Frente a celebrities que se escudan en la falta de privacidad y persecución constante de dar explicaciones, Page denunció “la mentira por omisión”, es decir, que si una mujer conocida en la esfera pública no manifiesta su homosexualidad lo que se da por supuesto es que no lo es.

Hace unos meses, un vídeo de su serie documental Gaycation se viralizó por recoger la entrevista que Page hizo a Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil. En Gaycation, Page da a conocer las historias de personas relacionadas con esta comunidad, hablan de su vida y de las dificultades de ser LGTBI+ en países como Ucrania, Japón, Estados Unidos, Jamaica o Francia. Cuando visitó Brasil, mucho antes de la campaña presidencial de Bolsonaro, Page se entrevistó tensamente con él: “Leí una cita de usted que decía que las personas deben sacar a golpes al gay que hay en sus hijos. Yo soy gay y le pregunto: ¿Debí de ser golpeada de niña para que no fuera gay?”, le dijo. No voy a mirarla y pensar: Creo que es gay. Usted es linda. Si fuera un cadete de la academia militar y la viera en la calle, le silbaría”, dice Bolsonaro sonriente en el clip. Ayer, la intérprete aprovechó su visibilidad para denunciar, una vez más, las consecuencias de los discursos de odio desde las tribunas políticas.