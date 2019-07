Naomi Campbell

La supermodelo inglesa acaba de cumplir cuarenta años trabajando (se estrenó en un videoclip de Bob Marley con solo siete años) en los que no ha querido pensar en tener hijos. En el 2016, en una entrevista con The Times, confesaba que no es algo que descarte de alguna manera: “Simplemente lo haré cuando esté lista. No me apresuro al ritmo de nadie, voy al mío”.