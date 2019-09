Naomi Campbell como cantante y otros intentos fallidos de las modelos para reinventarse

Foto: Getty

6 de 13

/ Al igual que a su amiga Elle Macpherson, a Cindy Crawford le llovían las ofertas laborales. Entre ellas, en 1995 le ofrecieron protagonizar una película de acción, Fair Game. En ella, la modelo interpretaba a una abogada afincada en Miami que tenía que escapar de unos criminales enviados para acabar con su vida. El resultado: tan malo como suena su argumento. Coprotagonizada con William Baldwin, que encarnaba al oficial de policía encargado de su protección (y del que, sorpresa, se enamora), se estrelló en taquilla y contra la crítica. Crawford se lo tomó con filosofía, y admitió: "He aprendido que no se me da bien actuar, y que no me interesa". La lección fue valiosa: su colección para el hogar, Cindy Crawford Home, le ha reportado varios millones de dólares.