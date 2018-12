Fiascos, borracheras y piques de diva: los 15 momentazos de Mariah Carey

Foto: Getty

All I Want For Christmas Is You, récord tras récord Mariah Carey lanzó este tema en noviembre de 1994, como single de su cuarto disco, Merry Christmas. Cuentan que compuso la canción en solo 15 minutos, y se ha hecho de oro con ella: The Economist calcula que le ha reportado unos ingresos de 53 millones de euros solo en royalties. Con el tiempo, se ha convertido en uno de sus temas más famosos, y suena Navidad tras Navidad en todo el mundo: acaba de volver a entrar en el Billboard Hot 100 (en el número 7; el año pasado estuvo en el 9 en estas fechas) y figura en el número 1 de las canciones de Navidad más reproducidas en Spotify.