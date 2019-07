Corría el año 2000. Los seres humanos habíamos sobrevivido al supuesto caos global que se iba a producir el 31 de diciembre de 1999 –o efecto 2000– por el que, en teoría, los ordenadores iban a enloquecer y sus consecuencias iban a resultar catastróficas para la humanidad. Pese a que no se acabase el mundo, el 2000 llegó con una sensación de ser menos futuro de lo que habíamos imaginado a través de la ciencia ficción: no teníamos coches voladores, ni viajes a Marte, ni nos alimentábamos a través de pastillas. Sí que teníamos Internet en casa, pero todavía no en nuestros bolsillos. Fue el año en que se estrenó Gran Hermano, convirtiéndose en todo un fenómeno social y cambiando para siempre las normas de la televisión. Fue el año en que Britney Spears se convirtió en icono pop. Fue el año de Requiem por un sueño, Gladiator o Billy Elliot. El año en que la pareja más perseguida por los paparazzi era la formada por Brad Pitt y Jennifer Aniston. Fue el año en el que en las pistas de baile sonaba el éxito dance Waiting for Tonight de Jennifer López y el año en que la artista, que con su álbum debut se había convertido en una superestrella mundial, inspiró la creación de Google Images. Fue después de la ceremonia de los Grammy de ese año y gracias a un vestido verde de Versace que todavía permanece en la memoria de muchos fanáticos (y no fanáticos) de la moda. Esta es la historia del vestido que provocó el nacimiento del buscador de imágenes de Google.

El vestido

La propia Jennifer López contó la historia en su canal de Youtube. La cantante estaba rodando en aquella época Planes de boda junto a Matthew McConaughey y el día antes de la ceremonia se encontraba en un paraje natural rodando unas escenas a caballo. Entonces apareció su estilista, Andrea Lieberman, y le advirtió: “Los Grammy son mañana mismo y no tienes nada que ponerte”. J. Lo había pospuesto tantas veces la prueba de vestido para los premios de la música a causa de sus muchos compromisos laborales que la estilista tenía poco que ofrecerle.

En concreto, y el mismo día de los Grammy, la estilista solo tenía dos vestidos: uno era un vestido blanco y el otro el vestido verde de Versace. Andrea Lieberman tenía una opinión clara sobre lo que J.Lo debía ponerse, según cuenta la propia cantante. “Mi estilista me dijo: ‘creo que deberías llevar el vestido blanco, porque el vestido verde lo han llevado ya tres personas –incluída Donatella–. Son los Grammy, necesitas ponerte otra cosa’. Y yo le dije: vale, deja que me pruebe los dos y lo vemos”. Pero a pesar de los consejos de su estilista, cuando J. Lo se probó el Versace, su mánager y consejero, Benny Medina, lo tuvo claro: “¡Ese es! Ese es el vestido!”, dijo. Su estilista no aprobaba la decisión: había vestido a la cantante para muchas alfombras rojas y videoclips, consiguiendo J. Lo se convirtiese en todo un icono de estilo, y no le gustaba la idea de que llevase un vestido que ya habían lucido antes otras celebrities.

Cuando la decisión estuvo tomada, la única preocupación de la artista era si, con un vestido de escote tan pronunciado como el de aquel Versace, se le terminarían saliendo los pechos en mitad de la ceremonia. Así que para no tener problemas le pegaron los bordes del escote a la piel: “Creo que todo el mundo al ver el vestido pensó lo mismo, pero lo tenía bien pegado al pecho”, comentó López.

La cantante cuenta que sintió una especie de frenesí cuando puso un pie en la alfombra roja de la ceremonia. Al tener tantas cámaras pendientes de ella, pensó que un artista más famoso que ella se encontraba detrás. Pero las cámaras estaban inmortalizando a la artista y el vestido que se convertirían en la imagen más buscada de Google.

El mayor buscador de imágenes de Internet

El vestido causó sensación. Y en 2019 ya sabemos que la sensación se traduce en búsquedas. En el año 2000, sin embargo, era más complicado encontrar lo que se buscaba: Google era un buscador por palabras que te ofrecía como respuesta a una búsqueda un breve texto y una serie de links y, según contó el presidente ejecutivo de Google en un artículo del año 2015, la gente quería más: “Cuando Google salió a la luz la gente estaba encantada, podían encontrar todo lo que quisieran con solo uno click en su ordenador. Sin embargo, como todos los inventores de éxito, los fundadores de Google siguieron buscando una mejora de su producto. La gente comenzó a reclamar algo más que texto, y esto se hizo más evidente con la aparición de Jennifer López en los premios musicales del 2000. El vestido verde de la artista acaparó las miradas de medio el mundo, conviertiéndose en la búsqueda más popular del momento en internet. Y así nació Google Imágenes”.

Y así, la historia de la tecnología y la de la moda se unieron para siempre.