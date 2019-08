Foto: getty images

16 de 21

/ PENÉLOPE CRUZ La primera española en recibir un Oscar (en 2009 por su papel en Vicky Cristina Barcelona) bromeó sobre su total ignorancia del inglés cuando aterrizó en la ciudad de las estrellas. Lo hizo, precisamente, cuando presentaba la suya en el Paseo de la Fama angelino, acompañado por Johnny Depp. "Solo sabía dos frases. Una era 'How are you?' (¿Cómo estás?) y la otra 'I want to work with Johnny Depp' (Quiero trabajar con Johnny Depp)". Ese año ya había trabajado en dos películas con el actor, y presumió de su mejora con el idioma. "Ahora también sé decir 'I want to work with Johnny Depp again' (Quiero trabajar con Johnny Depp de nuevo)".