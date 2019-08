Ocho escándalos sexuales que marcaron un antes y un después en la vida de los famosos

Foto: Getty Images

3 de 9

/

GEORGE MICHAEL Y EL 'CASICRUISING' QUE LE CONVIRTIÓ EN ICONO GAY.

Hacia finales de los 90, George Michael era uno de los grandes iconos de la música pop. Había alcanzado el éxito con Wham! y, después de dejar el grupo en su momento más álgido, vivía el florecimiento de su carrera en solitario.

En 1998, entró en unos baños públicos en Beverly Hills (Los Ángeles), seguido por un hombre al Michael que se insinuó y, cuando iban a mantener relaciones sexuales, el desconocido se identificó como policía de paisano y le detuvo.

El cantante tuvo que pagar 800 dólares de multa y servir 80 horas a la sociedad, pero aquello no fue lo peor para el artista, lo más grave fue su caída en desgracia.

Los medios no solo se hicieron eco de la noticia, sino que se burlaron del propio artista por tanto tiempo como les siguió saliendo rentable (el diario británico The Sun le llevó en la portada con el titular Zip Me Up Before You Go Go). Por supuesto, los medios tampoco respetaron el hecho de que el propio artista no había salido del armario, según explicó más tarde en una entrevista para la BBC, porque temía que sus padres se preocupasen por su vida debido a la epidemia del SIDA de los 80 y 90.

Seis meses más tarde de aquel escándalo, Michael sacó un single titulado Outside (Afuera) donde aprovechó para responder a sus detractores a través de su letra (‘Oh, sí, he sido malo / Haría servicios a la comunidad (¡Pero ya lo hice!) /Nunca lo había confesado’) y, de paso, salir públicamente del armario.

El 98 fue para George Michael el año en el que se vio forzado a salir del armario, pero también el año que se ganó a pulso la etiqueta de icono gay, en una época en la que muchos hombres homosexuales seguían en las sombras por miedo a verse relacionados con la crisis del SIDA.