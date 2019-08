Emma Stone, irreconocible tras su transformación para ser Cruella de Vil

Disney ha publicado en su cuenta de Twitter la primera imagen de Emma Stone en Cruella, el spin-off de 101 Dálmatas en el que la actriz interpreta a Cruella de Vil. Aunque queda mucho para el estreno de la película –no llegará a los cines hasta mayo de 2021– Disney ha querido crear expectación sobre el filme adelantando el aspecto que tendrá Stone caracterizada como Cruella de Vil, una de las grandes villanas de la historia del cine.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/fvRntdIVar

— Disney (@Disney) August 24, 2019