Todas las veces que Ellen Page fue una inspiración para las lesbianas del mundo

“No tengo miedo de decir la verdad”, asegura a sus 32 años la canadiense Ellen Page, actriz conocida por películas como Juno, X-Men: La decisión final y Origen. En la última década, la intérprete se ha erigido como una de las voces más comprometidas de los movimientos por los derechos de las mujeres y por los derechos de la comunidad LGTBI+ en Estados Unidos. Desde que en 2014 confesara su homosexualidad en un conmovedor discurso, Page no ha dudado a la hora de plantar cara a figuras como Donald Trump o Jair Bolsonaro y denunciar la atmósfera machista existente en Hollywood, poniendo en riesgo su futuro profesional. Con motivo de la celebración del Orgullo 2019, recopilamos todas las veces que la actriz fue un ejemplo de valiente y entusiasta activismo.

Cuando pronunció un inspirador discurso para salir del armario

El 14 de febrero de 2014, día de San Valentín, Ellen Page pasó de ser una actriz más de Hollywood, conocida por el gran público como “la de Juno”, a convertirse en una de las caras visibles de la comunidad LGTBI+ en todo el mundo. “Estoy aquí porque soy homosexual y porque quizás puedo marcar la diferencia, ayudar a otros a que vivan un tiempo más fácil y esperanzador. Independientemente de que lo siento como una obligación personal y una responsabilidad social. Estoy cansada de esconderme y estoy cansada de mentir por omisión”, aseguró la intérprete en la conferencia Time to Thrive sobre los Derechos Humanos. Su emocionante discurso logró la viralidad internacional y el vídeo con la traducción al castellano acumula hoy cerca de un millón y medio de reproducciones en Youtube.

Cuando denunció al director de X-Men por abusos

“Yo tenía 18 años. Él miró a una mujer que se encontraba justo a mi lado, y que me sacaba diez años, me señaló con el dedo y le dijo: ‘Deberías follártela para que se dé cuenta de que es gay”. Así de sincera se mostró Ellen Page en una carta que publicó en su perfil de Facebook y en la que condenaba a Brett Ratner, director de X-Men: La decisión final, por haberla sacado del armario sin su permiso y sin importarle su bienestar emocional. “Me sentí violada”, añadió, contando después con el respaldo de compañeras como Anna Paquin, Pícara en el filme, que aseguró que fue testiga de la situación. En plena ola del #MeToo, otras actrices como Natasha Henstridge y Olivia Munn denunciaron haber sido víctimas de acoso por parte de Ratner, cuyo contrato con la Warner Bros fue rescindido a raíz de las acusaciones.

I was there when that comment was made. I stand with you .@EllenPage https://t.co/DEIvKDXeEL

— Anna Paquin (@AnnaPaquin) November 10, 2017