El truco de Rosalía para no perder la dignidad «cuando te dejan en leído»

El doble check azul de WhatsApp, el ‘visto’ de Instagram, el ‘leído’ en Facebook. En internet el rechazo golpea dos veces. La posibilidad de saber de manera inmediata si nuestro interlocutor ha leído el mensaje que enviamos y de llegar a la conclusión frente a la pantalla de que ha pasado de nosotros (nos ha hecho ghosting), da lugar a todo tipo de especulaciones. Nadie quiere un ‘azulazo’ y, aunque detrás de una señal tan evidente como pudiera ser el no recibir respuesta seguramente se aloja la falta de interés -¿si en una conversación cara a cara alguien girase la cabeza sin respondernos qué haríamos?-, la cantidad de apps que albergamos en nuestro teléfono y que nos permiten interactuar por otras vías con esa misma persona nos rinden la oportunidad de comprobarlo: el cabezazo contra la pared 2.0. Algo así ha querido explicar Rosalía con un tuit.

Cuando el/la q te gusta te deja en leído y vas combinando apps para abrirle y no perder del todo la dignidad — R O S A L Í A (@rosaliavt) September 9, 2019

“Cuando el/la q te gusta te deja en leído y vas combinando apps para abrirle y no perder del todo la dignidad”, escribía la artista catalana en Twitter. Más de 32.000 mil ‘me gusta’ y 4.000 retuits han difundido un mensaje que la cantante seguramente ha escrito con el fin de compartir angustias. Tirando del lenguaje meme, Rosalía explica el truco: ante el bochorno de volver a escribir bajo ese mensaje que quedó sin respuesta, alternamos vías comunicativas para seguir llamando la atención de esa persona. Contestar a un Story, comentar una foto, enviar un snap. Buscar alternativas donde la desesperación se camufle bajo la pretensión de una nueva interacción espontánea. Como si no hubieses comprobado la hora de conexión o refrescado sus últimos tuits compulsivamente en busca de señales de que la persona sigue viva y que si no contesta es porque no quiere.

No es la primera vez que Rosalía llora las penas amorosas con ironía a la vista de todos. No llegaron a confirmar si estaban juntos, pero internet lo da por hecho. C. Tangana y la artista habían colaborado con dos canciones (Antes de morirme y Llámame más tarde) y habían compartido Stories de Instagram juntos que incitaban a pensar que podría haber algo más que una amistad. Y cuando, tras publicarse unas imágenes de Tangana y la actriz Berta Vázquez juntos en el Primavera Sound los rumores apuntaban a una ruptura definitiva, Rosalía entró al juego sembrando dudas. La catalana recurrió a Twitter e Instagram donde, mientras promocionaba el lanzamiento de Malamente, intercaló sus publicaciones con un Story en el que compartía la imagen del single Bad News de Kanye West, con un corazón roto, y un meme en el que podía leerse “cuando tu ex se está ahogando”. Lo que hizo pensar de inmediato que le estaba lanzando shade a Antón.

¿Es esta la catarsis del centennial? Es común entre esta y la generación anterior, los millennial -Rosalía está justo entre ambas-, recurrir al meme o a la fórmula del «cuando…» para resumir pesares con el sentido del humor y el apoyo de la comunidad internauta como bálsamos. La necesidad social de compartir y expresar emociones en estos tiempos «pasa por la red», explicaba a S Moda Guillermo Fouce, doctor en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, a propósito del caso anterior de Rosalía. El gesto de la catalana, además, se suma al de otras artistas como Taylor Swift (con Reputation o Lover) o Ariadna Grande (con Thank you, next) que se bastan de las pistas en redes sociales y de los mensajes de sus canciones para tomar las riendas del relato de su historia de amor, creando sus propias noticias y dejando claro que si alguien va a reírse de ese cuelgue tonto, son ellas mismas.