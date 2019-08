El sujetador de 500 euros de Katie Holmes o el arte de vestirse tras una ruptura

Tras confirmar su ruptura con Jamie Foxx después de seis años de relación, Katie Holmes ha vuelto a las calles. Su reentré como mujer libre no ha pasado desapercibida. Un conjunto de cardigan y sujetador de cashmere con vaqueros ha auspiciado el delirio viral por varios motivos. En primer lugar, el precio del sujetador de Holmes (520 dólares, casi 500 euros; la chaqueta que lo acompaña vale 1.500 euros más) y la marca que lo produce. Holmes confirma con su elección que ella también es otra entusiasta de Khaité, la firma de culto que, junto a Totême, consuela a las nostálgicas del viejo Céline de Phoebe Philo. De Khaité son habituales desde la apodada como Martha Stewart del athleisure, Emily Oberg, a Kirsten Dunst, Emma Stone, Selena Gomez o el Vogue de Anna Wintour, que vistió en sus páginas del número agosto a Ariana Grande con un modelo de sujetador similar al post ruptura de Holmes de la misma firma pero en verde. No obstante, el efecto Holmes ha sido un auténtico huracán y la estocada definitiva: fue salir a la calle con el bradigan (toda prenda llamada a hacer historia tiene su apodo y ésta no iba a ser menos) y el sujetador de los 500 euros se agotó en una hora.

Imagine owning a $520 garment so perfectly suited for one day of the year and one day of the year only, and then that day coming and the entire world sees it, so you can never really wear it again, anyway, making all that money and all that waiting…somehow worth it. Rich! pic.twitter.com/OwIedqDl7B

— Emilia Petrarca (@EmiliaPetrarca) August 29, 2019