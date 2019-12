10 celebrities que hablaron publicamente de su vida con el VIH

Foto: Getty

/ Arthur Ashe - Este icono imperecedero del deporte, el primer y único tenista negro que ha ganado Wimbledon y que da nombre a la pista central en la que se juega cada año el US Open, confesó en 1992, solo cinco meses después de Magic Johnson, que había contraído el SIDA. Ashe adquirió el virus durante una operación a corazón abierto a causa de una transfusión de sangre contaminada. Murió al año siguiente, no sin antes condenar ante medios como The New York Times las presiones mediáticas que recibió para desvelara su condición. “Estoy enfadado porque se me ha situado en una posición en la que he tenido que mentir para proteger mi privacidad. No he cometido ningún crimen”.